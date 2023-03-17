Захарова напомнила о непризнании Россией юрисдикции МУС, который выдал ордер на арест Путина

Для России решения Международного уголовного суда (МУС) не имеют значения с правовой точки зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Этот пост в своем Telegram-канале она выложила почти в то же время, как в новостных лентах появилась новость о том, что МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные “рецепты” на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными»,— сопроводила госпожа Захарова свой пост цитатой из своего брифинга от 16 марта.

МУС не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен.

Россия вышла из состава МУС в 2016 году, после того как его прокурор сочла присоединение Крыма к России оккупацией территорий Украины. В том же году МУС объявил, что разрешил прокуратуре начать расследование преступлений, которые могли быть совершены во время конфликта в Южной Осетии.

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Мария Федотова