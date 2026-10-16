Математика танцпола
Pet Shop Boys выпустили альбом об Алане Тьюринге
Pet Shop Boys вот уже более 40 лет успешно притворяются обычной поп-группой. У Нила Теннанта и Криса Лоу есть все, что полагается звездам этого жанра: хиты, танцевальные ритмы, узнаваемый звук, эффектные шоу. Но Pet Shop Boys интересуют не только песни, но и большие художественные конструкции, в которых поп-музыка вступает в диалог с театром, кино, литературой и историей. Очередной пример — новый альбом «A Man from the Future», который послушал Игорь Гаврилов.
Pet Shop Boys — один из самых последовательных арт-поп-проектов на британской сцене. Вот самый близкий нам пример: в 2004 году Pet Shop Boys написали собственный саундтрек к фильму Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» и исполнили на Трафальгарской площади в сопровождении симфонического оркестра. Еще раньше они сочинили мюзикл о жизни лондонских клубов «Ближе к небесам», а в 2011-м выпустили музыку к балету «Самое невероятное» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Ну, а их собственные концертные программы давно существуют на территории между поп-концертом, театральным спектаклем и выставкой современного искусства. В мире Теннанта и Лоу дискотека и «большая» культура никогда не враждовали.
Новый альбом «A Man from the Future» («Человек из будущего») продолжает эту линию. Он посвящен Алану Тьюрингу — математику, одному из основоположников компьютерной науки, человеку, который помог Британии победить во Второй мировой войне, а затем был осужден той же Британией за гомосексуальность (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Новым это произведение можно назвать лишь отчасти. Его премьера состоялась еще в 2014 году на фестивале BBC Proms в лондонском Альберт-холле.
Теперь Pet Shop Boys заново записали и переработали музыку, превратив масштабную концертную композицию в самостоятельный альбом.
В восьми частях «A Man from the Future» рассказывается биография Тьюринга: школьные годы, увлечение математикой, работа над дешифровкой немецких сообщений, создание абстрактной вычислительной машины, судебное преследование и смерть в 1954 году. Литературной основой послужила книга Эндрю Ходжеса «Алан Тьюринг: Энигма», по которой был снят фильм «Игра в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем. На альбоме много актерского повествования, большую часть которого в стиле университетского лектора ведет актриса Джульет Стивенсон. Нил Теннант поет сравнительно мало, а Крис Лоу отвечает за характерный для группы электронный ландшафт.
Вместо большого оркестра, участвовавшего в премьере, в новой записи звучит струнный октет Manchester Camerata. Аранжировки Свена Хельбига соединяют камерную академическую музыку с синтезаторами, электронными пульсациями и хоровыми партиями. Иногда это напоминает саундтрек к научно-фантастическому фильму, иногда — документальную радиопостановку, а временами сквозь повествование проступает вполне узнаваемый танцевальный Pet Shop Boys.
Особенно выразительны и мелодичны треки «He Dreamed of Machines» и «The Enigma», где электронные ритмы становятся музыкальным эквивалентом работы вычислительной машины. Холодная механика постоянно сталкивается с человеческим голосом и эмоциональностью струнных. Этот конфликт заложен в самом сюжете: Тьюринг научил человечество размышлять о способности машины мыслить, а государство преследовало его за то, как он жил. В финале звучит голос премьер-министра Великобритании Гордона Брауна — фрагмент официального извинения, принесенного Тьюрингу в 2009 году.
От альбома Pet Shop Boys обычно ждут песен, которые можно поставить на танцполе. «A Man from the Future» можно слушать как увлекательную аудиокнигу или подкаст.
Но цепких хуков здесь достаточно, чтобы понаделать из них ремиксов для танцполов, достойных великой поп-группы. Теннант и Лоу снова используют возможности поп-музыки для разговора о вещах, которые обычно доверяют историкам, драматургам и академическим композиторам. Современная «легкая» музыка вполне может иметь и просветительскую функцию, особенно если за дело берутся ее признанные классики.