WSJ: Зеленский готов приостановить атаки на энергообъекты РФ в обмен на Starlink
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на 100 дней прекратить удары по российским энергетическим объектам, если покрытие спутниковой сети Starlink будет расширено на 300 км вглубь России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным газеты, инициаторами такой сделки стали американские сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Кевин Крамер, а также несколько членов палаты представителей США. Они обсудили предложение во время встречи в Киеве с представителями Минобороны Украины.
WSJ отмечает, что ограничения спутниковой сети могли бы, напротив, заставить Украину пойти на уступки в отношении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США Дональд Трамп считает такие атаки неприемлемыми в том числе из-за роста мировых цен на нефть.