Глава МИД Ирана заявил о доверии Армении в вопросе «Маршрута Трампа»

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что у иранской стороны есть вопросы и на них даны ответы. В том числе, по его словам, Тегеран интересовался, будет ли американское вооружение присутствовать вдоль «Маршрута Трампа». «Мы говорим, что нет, не будет. Об этом свидетельствуют документы, об этом свидетельствует реальность»,— сказал господин Мирзоян.