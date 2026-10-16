Глава МИД Ирана заявил о доверии Армении в вопросе «Маршрута Трампа»
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти доверяют армянским коллегам и не ждут никаких шагов, угрожающих безопасности республики. Так он объяснил позицию Тегерана по поводу «Маршрута Трампа» — транспортного проекта, который должен пройти вдоль армянской границы с Ираном.
«Мы находимся в тесном контакте с нашими армянскими друзьями. И мы им доверяем. Мы знаем, что они ничего не делают против безопасности Ирана. Поэтому мы продолжаем наши консультации с армянскими властями»,— сказал Аббас Аракчи на полях саммита лидеров в рамках 17-й конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, который проходит в Ереване.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что у иранской стороны есть вопросы и на них даны ответы. В том числе, по его словам, Тегеран интересовался, будет ли американское вооружение присутствовать вдоль «Маршрута Трампа». «Мы говорим, что нет, не будет. Об этом свидетельствуют документы, об этом свидетельствует реальность»,— сказал господин Мирзоян.
«Маршрут Трампа» должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Дорога должна пройти вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки. Представитель иранского МИДа Исмаил Багаи говорил, что Иран считает присутствие США на Южном Кавказе дестабилизирующим.