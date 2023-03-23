Канцелярия премьера Венгрии заявила о необязательном исполнении ордера МУС на арест Путина

Руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, не имеет обязательной силы на венгерской территории.
Гергели Гуляш
Фото: Krisztina Than / Reuters
Гергели Гуляш заявил журналистам, что Венгрия не признала официальный статус той части устава МУС, которая сделала бы возможным подобный арест, передает Bloomberg. По его словам, в противном случае Венгрия нарушила бы свою Конституцию.
МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Белово 17 марта по делу о «незаконном вывозе детей» с территорий Украины.
МУС организован на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны. В их числе все 27 стран Евросоюза. Юрисдикцию суда не признает Россия, а также США и Китай. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута.
МУС настаивает, что перед Международным судом у главы государства нет иммунитета. Однако в рамках межгосударственных отношений у главы государства есть персональный иммунитет.
Как в мире оценили ордер на арест Владимира Путина — в материале «Ъ».