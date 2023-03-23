Канцелярия премьера Венгрии заявила о необязательном исполнении ордера МУС на арест Путина

Руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, не имеет обязательной силы на венгерской территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гергели Гуляш

Фото: Krisztina Than / Reuters Гергели Гуляш

Фото: Krisztina Than / Reuters

Гергели Гуляш заявил журналистам, что Венгрия не признала официальный статус той части устава МУС, которая сделала бы возможным подобный арест, передает Bloomberg. По его словам, в противном случае Венгрия нарушила бы свою Конституцию.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Белово 17 марта по делу о «незаконном вывозе детей» с территорий Украины.

МУС организован на основании Римского статута 1998 года, который подписали 123 страны. В их числе все 27 стран Евросоюза. Юрисдикцию суда не признает Россия, а также США и Китай. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута.

МУС настаивает, что перед Международным судом у главы государства нет иммунитета. Однако в рамках межгосударственных отношений у главы государства есть персональный иммунитет.

Как в мире оценили ордер на арест Владимира Путина — в материале «Ъ».

Лусине Баласян