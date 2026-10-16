Человек гола

Почему те, кто симпатизируют «Миннесоте», так разволновались, понятно. Сегодня этот клуб не является примером зависимости команды от одного-единственного игрока и его таланта, хотя и такие в НХЛ встречаются. Это три-четыре года назад у «Миннесоты» не было плотного состава, и в ней буквально молились на так удачно задрафтованного в свое время российского форварда с его умелыми руками, мощным броском, классным катанием и прочими навыками, сразу превратившими Капризова в суперзвезду. У нее уже есть довольно мощная группа лидеров — таких, как те же Хьюз и Болди. И остальные по уровню к ним подтягиваются. Прибавил, например, российский центрфорвард Данила Юров. С такой заявкой можно уже и о кубковых свершениях мечтать.