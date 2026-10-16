Человек гола
Кирилл Капризов на старте сезона НХЛ показывает фантастическую эффективность
Ярче всех среди российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, нынешний сезон начал Кирилл Капризов. Форвард «Миннесота Уайлд», забросивший в очередном матче регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюз» свою уже девятую шайбу, держится на верхушке списка лучших снайперов.
После матча, в котором «Миннесота» дома обыграла со счетом 5:4 «Сент-Луис», главной темой для ее поклонников стал эпизод в концовке. До завершения основного времени — четыре с половиной минуты. «Миннесота» ведет с комфортным вроде бы перевесом в три шайбы. Надо просто спокойно доиграть матч. Но спокойно не получается. Беда приходит откуда не ждали. Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер зачем-то сбивает проезжающего мимо него Кирилла Капризова, а тот, с трудом поднявшись, ковыляет не на скамейку, а прямиком в раздевалку. Обычно такое говорит о том, что случилось что-то серьезное.
Дальше были два гола «Сент-Луиса», который вернул в игру интригу, но победу у прекрасно разогнавшейся в сезоне и находящейся в авангарде Западной конференции «Миннесоты» не отнял. И пожар в пабликах, ей посвященных.
Всех интересовало, что там все-таки с Капризовым. The Athletic ведь передал, что форвард в медицинском кабинете…
Но тут к журналистам вышли два ведущих хоккеиста команды — защитник Куинн Хьюз и нападающий Мэтт Болди, сделавший во встрече с «Сент-Луисом» хет-трик, и рассказали, что пообщались с партнером и убедились, что с ним «все в порядке». Затем тренер Джон Хайнс сказал то же самое. То есть можно надеяться, что к следующей игре — воскресной с «Колумбус Блю Джекетс» Капризов восстановится.
Почему те, кто симпатизируют «Миннесоте», так разволновались, понятно. Сегодня этот клуб не является примером зависимости команды от одного-единственного игрока и его таланта, хотя и такие в НХЛ встречаются. Это три-четыре года назад у «Миннесоты» не было плотного состава, и в ней буквально молились на так удачно задрафтованного в свое время российского форварда с его умелыми руками, мощным броском, классным катанием и прочими навыками, сразу превратившими Капризова в суперзвезду. У нее уже есть довольно мощная группа лидеров — таких, как те же Хьюз и Болди. И остальные по уровню к ним подтягиваются. Прибавил, например, российский центрфорвард Данила Юров. С такой заявкой можно уже и о кубковых свершениях мечтать.
Но все же статус Кирилла Капризова остается особенным. Когда он в тонусе, игра у «Миннесоты» куда веселее. Когда тонуса нет, или в принципе нет Капризова, все куда тусклее. Прошлый сезон это доказал.
А в нынешнем сезоне у Кирилла Капризова с тонусом пока все замечательно. Вообще никаких спадов.
В матче с «Сент-Луисом» благодаря, можно сказать, Капризову состоялся перелом во втором периоде. Гости восстановили равновесие — 2:2, но вслед за этим «Миннесота» трижды отличилась.
И во всех трех голевых атаках Капризов принял участие. Один раз сам забил гол, а в двух случаях выступил в роли ассистента. Получилась юбилейная, 50-я игра в североамериканской карьере с как минимум тремя набранными очками.
И главное, она вполне вписалась в тренд. Капризов в октябре показывал фантастическую эффективность. А проще всего оценить ее уровень было, взглянув в пятницу, 16 октября, спустя несколько часов после нервного матча «Миннесоты» с «Сент-Луисом» на основные статистические рейтинги регулярного чемпионата. В классификации лучших бомбардиров Капризов с 14 очками находился на четвертом месте. В классификации лучших снайперов с девятью голами — вообще на первом. А эти девять голов он, между прочим, забил в восьми матчах. Иными словами, движется по графику гол за игру в среднем. В такой ситуации даже мелкая травма — это точно лишнее. Все равно ведь сбивает с ритма.