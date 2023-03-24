Прокатная десятка

Обзор «Ъ-Weekend»: «"Три мушкетера" британца Билла Томаса — довольно неожиданная интерпретация сюжета о гасконце, который хотел стать мушкетером и нашел себе сразу три разные ролевые модели — Атоса, Портоса и Арамиса. Критиков больше всего заинтересовал тот факт, что Д’Артаньяна играет чернокожий актер Малачи Пуллар-Латчмен, а коварную Миледи — Прия Калидас, британская актриса индийского происхождения. Но это абсолютно неважно для сюжета и атмосферы фильма…

Можно посмотреть на этих "Трех мушкетеров" и иначе, как на развеселый кэмп, в котором тряпки и напускная веселость персонажей призваны отвлечь от основного сюжета. Это принципиально политический, а не романтический фильм, в котором четверо главных героев нужны лишь для того, чтобы совершенно случайно спасти короля, де Тревиля и государство. Даже прекрасные дамы здесь — не предмет воздыханий, а либо злодейки, либо разбойницы, готовые пытать суровых мужиков. Три мушкетера и в первую очередь д’Артаньян только отвлекают зрителя от настоящего — политического — сюжета, шумят, мельтешат, что-то взрывают, раздеваются, переодеваются… Властители слабы, злодеи хитроумны, те, у кого есть собственная армия, "окружены идиотами". Но, как утверждает Билл Томас, как раз веселые идиоты и делают историю — во-первых, им везет, а во-вторых, у них костюмы гораздо лучше».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «"Три мушкетера" и один бутафор».