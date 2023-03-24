Прокатная десятка

23 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых американский боевик «Джон Уик 4» и российская мультипликационная комедия «Коты Эрмитажа». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Три мушкетера
- Режиссер: Билл Томас
- В ролях: Малачи Пуллар-Латчмен, Бен Фриман, Дэвид О’Махони, Джейк Дж. Меньяни, Джеймс Космо
- Жанр: боевик, приключения / Великобритания / 99 мин.
- Слоган: «Вместе они выстоят»
- В прокате: с 23 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Три мушкетера" британца Билла Томаса — довольно неожиданная интерпретация сюжета о гасконце, который хотел стать мушкетером и нашел себе сразу три разные ролевые модели — Атоса, Портоса и Арамиса. Критиков больше всего заинтересовал тот факт, что Д’Артаньяна играет чернокожий актер Малачи Пуллар-Латчмен, а коварную Миледи — Прия Калидас, британская актриса индийского происхождения. Но это абсолютно неважно для сюжета и атмосферы фильма…
Можно посмотреть на этих "Трех мушкетеров" и иначе, как на развеселый кэмп, в котором тряпки и напускная веселость персонажей призваны отвлечь от основного сюжета. Это принципиально политический, а не романтический фильм, в котором четверо главных героев нужны лишь для того, чтобы совершенно случайно спасти короля, де Тревиля и государство. Даже прекрасные дамы здесь — не предмет воздыханий, а либо злодейки, либо разбойницы, готовые пытать суровых мужиков. Три мушкетера и в первую очередь д’Артаньян только отвлекают зрителя от настоящего — политического — сюжета, шумят, мельтешат, что-то взрывают, раздеваются, переодеваются… Властители слабы, злодеи хитроумны, те, у кого есть собственная армия, "окружены идиотами". Но, как утверждает Билл Томас, как раз веселые идиоты и делают историю — во-первых, им везет, а во-вторых, у них костюмы гораздо лучше».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «"Три мушкетера" и один бутафор».
Коты Эрмитажа
- Режиссер: Василий Ровенский
- Жанр: мультфильм, детский, комедия / Россия / 83 мин.
- Слоган: «Добро пожаловать в семью»
- В прокате: с 23 марта
Кинопрокатчик «Наше кино»: «Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать друга, у которого к тому же есть одна "маленькая слабость" — Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества — "Мона Лиза", сгрызть которую — мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала».
Джон Уик 4
- Режиссер: Чад Стахелски
- В ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн, Хироюки Санада
- Жанр: боевик, триллер, криминал / США / 169 мин.
- В прокате: с 23 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «В далеком 2014-м выход "Джона Уика" не предвещал какого-то масштабного развития сюжета. Когда бывший каскадер Чад Стахелски вместе с другим кинотрюкачом Дэвидом Литчем брались за этот замысел, он представлял собой курьезно-постмодернистское переосмысление иствудовского "Гран Торино". Автором сценария был Дерек Колстад. Колстад написал криминальный боевик — историю о 75-летнем наемнике, которому приходится стряхнуть пыль со своих смертоносных навыков. В главной роли предполагалось снимать мощного голливудского старика — типа того же Клинта Иствуда или Харрисона Форда. Сценарий получился бесхитростным, но бодрым — понятная история мести словно прямиком из восьмидесятых, пафосное название "Презрение", а в центре — немногословный специалист по убийствам, привыкший доводить все дела до конца. Да, штампы и клише, но ведь клише потому и становятся клише, что работают.
Кто знает, куда бы привели Дерека Колстада голливудские тропы, если бы сценарий со временем не оказался в руках Киану Ривза. Заинтересованность Нео придала проекту совершенно иной антураж — он обрел стиль…
И думается, кинозритель, годами наблюдающий за эскалацией насилия на экране и не только, сумеет его уяснить, даже если и сам в мечтах мнит себя праведным мстителем Джоном Уиком с томиком сказок Афанасьева за пазухой, пистолетом в руке и театром "Тарковский" за спиной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Колобок в аду».
Путешественница во времени
- Режиссер: Оливье Тренэр
- В ролях: Лу де Лааж, Рафаэль Персонас, Изабель Карре, Грегори Гадебуа
- Жанр: драма, мелодрама / Франция / 120 мин.
- Слоган: «Любовь сквозь вселенные»
- В прокате: с 23 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «В 2052 году примерно восьмидесятилетняя Джулия Файнман (Лу де Лааж) наблюдает за своей маленькой внучкой, играющей на берегу моря, и размышляет о своей жизни. Как у большинства из нас, она состояла из случайностей, больших и мелких, возможно, даже не замеченных сразу, но с расстояния в несколько десятков лет кажущихся важными и определяющими…
В 1989 году семнадцатилетняя Джулия (та же Лу де Лааж) учится в колледже в Амстердаме и готовится стать великой пианисткой. Это мечта ее родителей, в первую очередь отца, мастера по изготовлению роялей (Грегори Гадебуа), но девушка, в общем, не возражает и прилежно занимается. Новости о падении Берлинской стены взбудораживают студентов, они решают посмотреть на историческое событие своими глазами, и подруге (Эстер Гаррель) даже удается уговорить послушную тихоню Джулию присоединиться к этому путешествию. Однако в этот момент история главной героини раздваивается: одна ее версия загружается в автобус со всей компанией, устраивает у обломков стены импровизированное выступление и попадает в газеты — к вящему неудовольствию родителей, ничего не знавших об этой маленькой авантюре. Вторая возвращается за забытым паспортом, попадается на глаза преподавательнице и никуда не едет. Теперь мы наблюдаем за двумя Джулиями, потом их станет еще больше».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Счастья были так возможны».
Миллионер на три дня
- Режиссер: Джек Спринг
- В ролях: Колм Мини, Джонас Армстронг, Джеймс Берроуз, Майкл Кинси, Робби Ги
- Жанр: комедия / Великобритания / 96 мин.
- Слоган: «Оттянись напоследок»
- В прокате: с 16 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если верить фильму, "миллионерами на три дня" в портовых городах, вся жизнь которых связана с морем, когда-то называли работников рыболовных траулеров. Отпахав тяжелейшую вахту c неоднократным риском для жизни, они получали конверты с жалованьем и сходили на берег, чувствуя себя королями. Возвращаться на судно с деньгами в кармане — плохая примета, так что задачей любого уважающего себя рыбака было за три дня пропить зарплату подчистую и, если повезет, в процессе испытать и другие удовольствия, получив в качестве награды экзотическое венерическое заболевание.
Об этом, глядя в камеру, в сопровождении энергичного "гайритчиевского" монтажа рассказывает зрителям Керли Дин (Джеймс Берроуз), потомственный "траулермен", всю жизнь проработавший на рыболовных судах, как до того его отец и дед. Он также погружает нас в необходимый контекст: когда-то исторический порт Гримсби в Линкольншире был самым большим и процветающим в мире, но после конфронтации между Великобританией и Исландией в 1970-х годах по поводу прав на добычу рыбы потерял свое значение и ныне представляет собой призрак былого величия. Промышленные флотилии значительно сократились, а их экипажи и прочие работники рыбной индустрии хоть и стараются поддерживать традиции, но понимают, что их время стремительно уходит».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Безуловный базовый доход».
Солнце мое
- Режиссер: Шарлотта Уэллс
- В ролях: Пол Мескал, Фрэнки Корио, Селия Роулсон-Холл, Салли Мессэм
- Жанр: драма / Великобритания, США / 102 мин.
- Слоган: «Отпуск с отцом может не повториться»
- В прокате: с 16 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Aftersun", получивший в российском прокате предельно неточное название "Солнце мое",— дебют шотландки Шарлотты Уэллс, явно основанный на личных воспоминаниях о тяжелой детской травме. В том, что эта история, как будто лишенная нарратива — отец с дочерью маются на курорте, то находят общий язык, то дуются друг на друга, — завершится ужасно, у зрителя нет сомнений с самого первого кадра. Потому что перед нами прошлое, то, что существует только в пересвеченных фотокарточках, в застиранной футболке из сувенирного магазина, в закоулках памяти, всегда окружающей случившиеся трагедии неким подобием сфумато…
В кульминационный момент фильма Софи тянет Калума на сцену караоке — ежевечернего развлечения обленившихся постояльцев. У отца с дочерью есть маленькая традиция — исполнять вместе "Losing My Religion". Но на этот раз Калум отказывается кривляться на людях, и Софи, невыносимо фальшивя, поет в одиночку, надеясь, что папа все же переборет свою депрессию и выйдет ее поддержать. Напрасно — признаваться на публику, что вера в счастливый исход собственной жизни утрачена, у Калума сил нет. Это не цирковой номер, это его лебединая песня, слова которой он предпочел бы не знать, но любая деталь биографии идеально ложится на музыку R.E.M.».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Отцы как дети».
Медея
- Режиссер: Игорь Волошин
- В ролях: Ольга Симонова, Никита Колпачков, Кирилл Колпачков, Кирилл Полухин, Паулина Андреева, Павел Деревянко
- Жанр: ужасы / Россия / 91 мин.
- Слоган: «С глаз долой — в сердце вой»
- В прокате: с 16 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «Красное платье беспросветно попивающей красное вино Медеи—Лизы, живущей после развода с мужем с сыновьями-близнецами Яриком и Мишей,— самое яркое пятно в Муринской вселенной — мишень, притягивающая зло. В ее жизнь вторгается некая ведьма, выдающая себя за ее тетушку: а какая, к черту, может быть тетушка у девушки из детдома.
Ведьма несет дикую ахинею о родовом проклятье, о семейной истории — сплошной гекатомбе, в которой роковую роль играют проклятые дети. О неких "сущностях", преследующих Лизину семью. Лизе следует в лучшем случае бежать от собственных детей. В худшем же — повторить злодейство Медеи. Но Волошин выкручивает миф наизнанку. Лиза бежит, но бежит с детьми и во имя их спасения, которое с каждым новым эпизодом фильма кажется все более и более сомнительным. Пресловутые "сущности", порой напоминающие персонажей немецкого экспрессионизма, порой принимающие обличие то соседа-алкаша по лестничной клетке, то благообразного доктора, преследуют ее неотступно. В загородном пансионате, в лесу, во временном убежище, которое Лиза находит в трущобном квартале. Ломятся в двери, оборачиваются волками, извергают потоки похабщины по телефону. Окружающая реальность рушится у Волошина убедительнее, чем у Дэвида Линча».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Фатумная энергия» и «Клиника, мать и два дитя».
На солнце, вдоль рядов кукурузы
- Режиссер: Сарик Андреасян
- В ролях: Егор Бероев, Герман Модягин, Ольга Хохлова, Жанна Эппле
- Жанр: драма, приключения / Россия / 90 мин.
- Слоган: «Поверь в мечту, иди за ней»
- В прокате: с 16 марта
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле».
Телохранитель
- Режиссер: Алена Алмаз
- В ролях: Таукел Мусилим, Олжас Альжанов, Фируза Шарипова, Исбек Абильмажинов
- Жанр: боевик, драма / Казахстан / 90 мин.
- В прокате: с 16 марта
Кинопрокатчик «AVK`PRO»: «Бывший военный Аскар теряет жену и дочь. Чтобы хоть как-то отвлечься от трагических событий, он соглашается на работу — телохранителем дочери успешного бизнесмена. Однако со временем служба Аскара приобретает все более опасный характер: за девочкой начинается охота, и только в силах телохранителя спасти ее».
Свобода в квадрате
- Режиссер: Анастасия Зверькова
- Жанр: документальный / Россия / 66 мин.
- В прокате: с 16 марта
Обзор «Ъ-Weekend»: «66-минутная "Свобода в квадрате" Анастасии Зверьковой движется по орбите интергалактических мечтаний. Осевой сюжет документального по сути альманаха — о младшем научном сотруднике ИМБП РАН Николае Осецком, который в 2018 году отправился на антарктическую станцию "Восток", чтобы изучить, как экстремальные условия, приближенные к космическим, влияют на зрительную систему полярников. За кадром звучат переработанные записи из его дневников — скорее философские, чем научные,— а также разговоры с любимой женщиной, с которой экспедиция разлучает Николая практически на год. Они стараются говорить по-английски, чтобы осваивать международный язык науки, но это только увеличивает пропасть. Чем ближе полюс, тем сильнее оба погружаются в свои мысли и переживания.
Последующие сюжеты проклевываются из этого, как куколки-матрешки. Доктор медицинских наук Евгений Ильин, также сотрудник РАН, рассказывает об экспедиции на "Восток" в 1969 году, которая позволила установить, что даже такие условия человек перенесет на протяжении года… Наблюдениями об одиночестве и рефлексии делится Стефания Федяй, отвечающая за здоровье экипажа. И снова разговор уходит все дальше от космоса — в дебри человеческих отношений: с окружающими и собой… Своего рода ремаркой к этим изысканиям РАН служит поездка к тибетским монахам — тоже, конечно, с научным умыслом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Эгоактивизм».