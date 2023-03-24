Глава Пентагона: рост поддержки России Китаем вызывает обеспокоенность

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву продемонстрировал поддержку Китаем России, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса. Министр сказал, что это вызывает обеспокоенность у США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Michael A. McCoy, Reuters Ллойд Остин

Фото: Michael A. McCoy, Reuters

Как уточнил господин Остин, США не видят свидетельств того, что Китай оказывает России материальную поддержку. «Если бы они решились на это, думаю, это вызвало бы серьезную озабоченность у мирового сообщества. Но даже выражение поддержки со стороны председателя (КНР.— "Ъ"), по моему мнению, вызывает обеспокоенность»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Си Цзиньпин посетил российскую столицу с трехдневным визитом 20 марта. В первый день он провел неофициальную встречу с Владимиром Путиным, которая продлилась четыре с половиной часа. 21 марта состоялись их официальные переговоры в расширенном и усеченном составах. Кремль утверждал, что реакция Запада на визит Си Цзиньпина в Россию была «глубоко враждебной».

Подробнее о визите председателя КНР в Россию — в материале «Ъ» «Не колонизация, а взаимозависимость».

Лаура Кеффер