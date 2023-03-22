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Коммерсантъ FM
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Песков: реакция Запада на визит Си Цзиньпина в Россию была «глубоко враждебной»

Реакцию западных правительств и медиа на визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле посчитали «предсказуемо враждебной». Такой тезис в ходе пресс-кола высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Что касается реакции стран коллективного Запада, то, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер, это ни для кого не секрет. Не является исключением и освещение этого важного визита»,— сообщил господин Песков.

При этом ключевым итогом минувших переговоры являются их непосредственные результаты, а не реакция Запада на них, подчеркнул представитель Кремля.

С официальным визитом в Москву председатель КНР прибыл 20 марта. В первый день пребывания в России глава Китая провел неофициальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным — она продолжалась четыре с половиной часа. Вчера, 21 марта, в Большом Кремлевском дворце состоялись официальные переговоры глав двух государств в расширенном и усеченном составах. Сегодня, 22 марта, утром господин Си покинул Москву.

Подробнее об итогах Си Цзиньпина в Россию — в колонке «Ъ FM» «Присутствие враждебного Запада незримо ощущалось».

Григорий Лейба

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