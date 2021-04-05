«Воронежсинтезкаучук» не оспорил доначисление 152 млн рублей налогов

Арбитражный суд Центрального округа отказал одному из крупнейших производителей каучуков и термоэластопластов в России АО «Воронежсинтезкаучук» (холдинг «Сибур») в обжаловании доначисления 152,4 млн руб. налогов. Об этом сообщается в картотеке арбитража.

«Доводы, приведенные компанией в кассационной жалобе, рассмотрены судом и отклонены, поскольку не свидетельствуют о нарушении норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела»,— сказано в постановлении арбитража.

«Воронежсинтезкаучук» в третий раз обжаловал доначисление 152 млн рублей налогов в феврале. В октябре 2020 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал предприятию в жалобе в рамках спора о доначислении, а в июне 2020 года аналогичное решение принял воронежский арбитраж. На «Воронежсинтезкаучуке» жалобы “Ъ-Черноземье” не комментировали.

Напомним, спор начался из-за того, что воронежское предприятие «Сибура» рассчитало платежи за 2014–2016 годы по ставке 0,2%, считая, что имеет право на льготы за реализацию «особо значимого» инвестпроекта. В Федеральной налоговой службе увидели в расчетах нарушению: по мнению ведомства, критериям для льгот компания не соответствует и должна платить по более высокой ставке. Суд в итоге согласился с точкой зрения налоговиков.

Подробнее о споре читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Полимеры тянут на льготы».

Сергей Калашников