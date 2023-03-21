Звездно-полосатый над Познанью

В польском городе Познань во вторник прошла торжественная церемония по случаю размещения в Польше первого постоянного контингента вооруженных сил США. В Варшаве не скрывают надежд на то, что Вашингтон продолжит наращивать военное присутствие в Восточной Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Польши Мариуш Блащак на торжественной церемонии в Лагере имени Костюшко в Познани — здесь разместится первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США в Польше

Фото: Wojtek RADWANSKI / AFP Министр обороны Польши Мариуш Блащак на торжественной церемонии в Лагере имени Костюшко в Познани — здесь разместится первый постоянный гарнизон Вооруженных сил США в Польше

Фото: Wojtek RADWANSKI / AFP

Министр обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак посетил во вторник торжественную церемонию, приуроченную к началу размещения в стране на постоянной основе контингента вооруженных сил США. Собственно, американская воинская часть появилась в Познани на военной базе, получившей название Лагерь имени Костюшко, еще в 2020 году. Однако теперь статус ее изменится: если до сих пор это была региональная группа поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P), то теперь это гарнизон вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P).

Передовое командование пятого корпуса сухопутных войск США «будет заниматься инфраструктурной поддержкой американских войск, дислоцированных в Польской Республике» и осуществлять «руководство и управление передовыми форпостами американских войск в Польше», цитирует «РИА Новости» сообщение министерства обороны Польши.

Сейчас на юго-востоке страны размещены подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, всего же в республике уже дислоцировано более 10 тыс. американских военнослужащих.

Однако до сих пор они находились в Польше на ротационной основе. Отныне постоянный контингент в Лагере имени Костюшко в составе около 300 американских офицеров обеспечит им оперативное командование и станет восьмым постоянным гарнизоном вооруженных сил США в Европе. Пять уже размещены в ФРГ, еще два — в Италии и Бельгии. По данным польского исследовательского центра Estymator, решение о постоянном размещении американской военной базы поддержали более 85% жителей Польши.

Этот шаг — лишь один из элементов по усилению военного присутствия США в Европе. Об этом, выступая в июне на саммите НАТО в Мадриде, заявил президент США Джо Байден. Тогда же он сообщил, например, что Вашингтон увеличит с четырех до шести количество эсминцев ВМС США в Испании, направит две эскадрильи бомбардировщиков F-35 в Великобританию и разместит дополнительные 3 тыс. военнослужащих в Румынии.

Нет никаких сомнений, что на этом расширение военного присутствия США в Восточной Европе не закончится.

«Это, безусловно, начало создания постоянного присутствия, постоянных баз в нашей части Европы»,— заявлял ранее глава МИД Польши Збигнев Рау. Эту же идею огласил и глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. «Мой совет — создавать постоянные базы, но не для постоянных, а для ротационных сил»,— заявил он на слушаниях в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам, хотя и оговорился, что нужно будет сочетать постоянные базы и ротацию персонала. Приведя в пример Литву, Румынию и Польшу, господин Милли заверил, что те «очень, очень хотели бы размещения постоянных баз, построят их и заплатят за них».

Напомним, что в ответ на заявление Джо Байдена на саммите НАТО замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что «запугать, каким-то образом сдержать» Россию подобными мерами не удастся. «Безопасность стран, где появятся дополнительные контингенты, не укрепится. Перспектива стабилизации отдалится. Риски повысятся. Мы, что называется, не останемся в долгу, возможности и ресурсы у нас есть. Безопасность (России.— “Ъ”) будет гарантирована на 100%»,— заверил дипломат.

Галина Дудина