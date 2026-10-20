Главное на рынке недвижимости к утру 20 октября

Ввод жилья в России в январе-сентябре 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,4% — до 66,3 млн кв. м, свидетельствуют данные Росстата. В том числе в сентябре в стране сдали 8,2 млн кв. м жилья, что на 8,8% меньше, чем в сентябре 2025 года. Согласно данным ведомства, населением в январе-сентябре введено 41,4 млн кв. м жилья, что на 20,8% меньше итогов аналогичного периода прошлого года. Результат сентября — почти 5,3 млн кв. м., что на 4% больше сентября 2025 года.