Главное на рынке недвижимости к утру 20 октября
Росстат: ввод жилья в России в январе-сентябре сократился на 13,4%
Ввод жилья в России в январе-сентябре 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,4% — до 66,3 млн кв. м, свидетельствуют данные Росстата. В том числе в сентябре в стране сдали 8,2 млн кв. м жилья, что на 8,8% меньше, чем в сентябре 2025 года. Согласно данным ведомства, населением в январе-сентябре введено 41,4 млн кв. м жилья, что на 20,8% меньше итогов аналогичного периода прошлого года. Результат сентября — почти 5,3 млн кв. м., что на 4% больше сентября 2025 года.
Девелоперская компания Forma, которая входит в группу компаний «ПИК», планирует построить рядом с метро «Аминьевская» в Очаково-Матвеевском бизнес-центр общей площадью 68 тыс. кв. м., сообщил представитель компании газете «Ведомости». Комплекс будет состоять из двух башен. Непосредственно на офисы придется 40 тыс. кв. м. Инвестиции в проект девелопер не раскрывает. Опрошенные газетой эксперты полагают, что затраты на строительство составят 10 — 13 млрд руб. Forma планирует выйти на площадку в 2027 году, а ввести объект в эксплуатацию — в 2029 году.
Краснодарский девелопер Ava Group вновь выставил на продажу площадку в Большом Ватином переулке на Таганке, которая отведена под строительство офисного комплекса на 2,9 тыс. кв. м., сообщил Telegram-канал Filatoff Inc. Стартовая стоимость — 750 млн руб. Минимальная цена — 675 млн руб.. На предыдущих торгах она была 375 млн руб. Причина изменения нижней границы неизвестна. Аукцион пройдет в конце ноября.
Девелопер Glorax увеличил продажи недвижимости в январе-сентябре прошлого года на 8% относительно аналогичного периода прошлого года — до 34 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Продажи в физическом выражении увеличились за три квартала на 6% — до 164,9 тыс. кв. м. Количество заключенных договоров снизилось на 6% — до 4,4 тыс. Доля ипотеки увеличилась на 2 п. п. — до 70%. Средняя цена квадратного метра квартир и апартаментов в проектах компании осталась неизменной и составляет 210 тыс. руб.
Объем незавершенного строительства в России составляет 374 млрд руб. в отношении объектов из федерального реестра, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По словам министра, из федерального реестра незавершенного строительства исключены 183 объекта, из них 45 снесены, 40 — приватизированы, 53 — достроены, 14 — переданы регионам. С 2027 года на завершение строительства объектов, внесенных в федеральный реестр, запланировано 7,6 млрд руб.