Reuters: рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 31%
Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США составляет 31%. Это следует из опроса социологической службы Ipsos, проведенного по заданию Reuters. В августе рейтинг одобрения американского президента составлял 38%.
Reuters связывает очередное падение рейтинга с недовольством американцев высокими ценами на бензин. Это, по мнению агентства, может негативно отразиться на результатах Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября.
По данным опроса, если бы выборы в Конгресс состоялись уже сейчас, 47% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за демократов и 35% — за республиканцев. Преимущество демократов в 12 процентных пунктов стало самым большим за текущий избирательный цикл, отмечает Reuters.