Reuters: рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 31%

По данным опроса, если бы выборы в Конгресс состоялись уже сейчас, 47% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за демократов и 35% — за республиканцев. Преимущество демократов в 12 процентных пунктов стало самым большим за текущий избирательный цикл, отмечает Reuters.