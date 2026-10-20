Чистая прибыль «Северстали» снизилась в 1,6 раза за девять месяцев

Выручка «Северстали» за январь-сентябрь упала на 10% — до 488,4 млрд руб. EBITDA снизилась на 28% — до 82,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась на 4 процентных пункта — до 17%. Чистый долг компании к 30 сентября составил 49,5 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA — 0,47x.