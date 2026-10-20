Чистая прибыль «Северстали» снизилась в 1,6 раза за девять месяцев
Чистая прибыль «Северстали» составила 19,3 млрд рублей за девять месяцев
Чистая прибыль «Северстали» составила 19,3 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 61% ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности. Негативную динамику в компании объяснили снижением операционной прибыли и финансовых доходов.
Выручка «Северстали» за январь-сентябрь упала на 10% — до 488,4 млрд руб. EBITDA снизилась на 28% — до 82,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась на 4 процентных пункта — до 17%. Чистый долг компании к 30 сентября составил 49,5 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA — 0,47x.
Свободный денежный поток «Северстали» оказался отрицательным и достиг -27,5 млрд руб. за девять месяцев. Это стало основанием для отказа компании от выплаты дивидендов за отчетный период.