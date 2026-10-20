В Приморье обрушился автомобильный мост
В Анучинском муниципальном округе на пятом километре автодороги Корниловка—Шекляево произошло обрушение двух пролетов железобетонного моста. В результате происшествия никто не пострадал, но село Шекляево (около 270 жителей) оказалось отрезанным от транспортного сообщения.
«Причиной инцидента стали просадки четырех опор конструкции»,— сообщает пресс-службы УМВД РФ по Приморью. В ведомстве добавили, что мостовое сооружение признано аварийным еще в 2021 году и было введено ограничение движения транспорта по весу (до 10 тонн) и скорости (до 20 км/ч).
Администрацией Анучинского муниципального округа рассматривается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации. В настоящее время ведутся работы по обустройству объездного маршрута для проезда к селу Шекляево.