В Приморье обрушился автомобильный мост

В Анучинском муниципальном округе на пятом километре автодороги Корниловка—Шекляево произошло обрушение двух пролетов железобетонного моста. В результате происшествия никто не пострадал, но село Шекляево (около 270 жителей) оказалось отрезанным от транспортного сообщения.