«Северсталь» не выплатит дивиденды за девять месяцев из-за отрицательного FCF

«Северсталь» выплачивала дивиденды за три, шесть и девять месяцев 2024 года. Суммарно инвесторы получили по 118,42 руб. на акцию. От выплаты дивидендов за 2024 год, а также за первый, второй и третий кварталы 2025-го компания отказалась.