«Северсталь» не выплатит дивиденды за девять месяцев из-за отрицательного FCF
«Северсталь» не будет распределять деньги на дивиденды за девять месяцев 2026 года из-за отрицательного свободного денежного потока (FCF). Об этом заявил гендиректор компании Александр Шевелев в отчетности.
«Это позволит сконцентрировать ресурсы на завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании»,— прокомментировал господин Шевелев.
FCF «Северстали» за девять месяцев составил -27,5 млрд руб. против 21,8 млрд руб. за тот же период 2025 года. Выручка компании за январь-сентябрь снизилась на 10% — до 488,4 млрд руб. Чистая прибыль упала в 1,6 раза — до 19,3 млрд руб.
«Северсталь» выплачивала дивиденды за три, шесть и девять месяцев 2024 года. Суммарно инвесторы получили по 118,42 руб. на акцию. От выплаты дивидендов за 2024 год, а также за первый, второй и третий кварталы 2025-го компания отказалась.