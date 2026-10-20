Литва развертывает американские радары от Lockheed Martin

«Эти радары поставлены в Литву, и наши военные уже их развертывают. В этом году мы подпишем дополнительные контракты (на поставку радаров.—"Ъ") — мы еще больше укрепляем как распознавание воздушных угроз, так и их нейтрализацию»,— прокомментировал литовский министр национальной обороны Робертас Каунас.