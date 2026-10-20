Литва развертывает американские радары от Lockheed Martin
Литва приступила к постановке на вооружение радаров средней дальности AN/TPS-77 MRR производства компании Lockheed Martin. Они помогут «усилить возможности наблюдения за воздушным пространством Литвы», сообщило министерство обороны страны.
«Эти радары поставлены в Литву, и наши военные уже их развертывают. В этом году мы подпишем дополнительные контракты (на поставку радаров.—"Ъ") — мы еще больше укрепляем как распознавание воздушных угроз, так и их нейтрализацию»,— прокомментировал литовский министр национальной обороны Робертас Каунас.
Радары AN/TPS-77 MRR будут предоставлять полученные данные в режиме реального времени в интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Также они будут «способствовать формированию единой картины воздушного пространства альянса» и улучшат взаимодействие Литвы с ее союзниками, добавили в министерстве.
В 2022 году американский Госдеп также одобрил продажу Литве реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму $495 млн. Планировалось, что Литва получит их в 2025 и 2026 годах. В сентябре 2026-го командующий ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас сообщил о задержке поставок HIMARS. Точную причину задержки и сроки поставок он не назвал.