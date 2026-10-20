Сербия готовится к выбору

Если явка вновь окажется высокой, это сыграет на руку «Студенческому списку». А дальше — вопрос, смогут ли его кандидаты договориться о коалиции с традиционными оппозиционными партиями. Некоторые из них уже отказались от участия в выборах в пользу студентов. Впрочем, по оценкам исследователей, до 800 тыс. человек до сих пор не определились: одни не знают, пойдут ли на выборы, другие — за кого проголосуют.