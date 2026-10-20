Сербия готовится к выбору
От чего зависит исход парламентской кампании
25 октября в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы. Бывший президент намерен занять кресло премьера. Помешать ему может «Студенческий список» кандидатов, созданный участниками последних протестов. Каковы шансы сторон?
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Протесты в Сербии продолжаются уже два года. Они начались после трагедии в Нови-Саде, где при обрушении навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Здание незадолго до этого реконструировали, и местные жители заподозрили коррупцию. Студенческие демонстрации быстро охватили всю страну. Протестующие потребовали досрочных выборов и сформировали собственный список кандидатов.
Александр Вучич в итоге распустил парламент и назначил голосование. А затем ушел с поста президента, чтобы побороться за кресло премьера. Он возглавил список новой коалиции на базе правящей партии. Блок будет называться «Единая Сербия». В последние дни кампании Вучич провел митинг в самом Нови-Саде:
«Обещаю вам, я больше никогда никому не позволю делать из наших детей, школьников и студентов заложников политики. Больше никакой политики в школах и университетах. У нас с этим, конечно, нет проблем, но так больше не будет».
Вучич пообещал родителям вернуть студентов с улиц домой, а в происходящем обвинил некие иностранные силы:
«Эти молодые голоса, как многие сказали бы, немного невинные и наивные. Они требовали ответственности и перемен, но их быстро присвоили себе и превратили в часть насильственной политической машины. Ее целью было обойти демократические институты, все это делалось на огромные деньги из-за рубежа. Они ввезли миллиарды евро, чтобы уничтожить Сербию, им помешала свободолюбивая, самостоятельная и независимая Сербия».
По расчетам Вучича, даже на фоне массового недовольства за правящую коалицию готовы проголосовать на 0,5 млн человек больше, чем за студенческий список. Для Сербии это серьезный разрыв. Впрочем, у противников бывшего президента свои оценки, рассказывает корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев:
«И одна, и другая стороны заявляют о том, что рассчитывают на победу. Опросы общественного мнения показывают, что победы одной из сторон с явным преимуществом, очевидно, не произойдет. Вот этого многие не только в самой Сербии, но и в регионе опасаются. Результаты будут настолько близкими, что проигравшая сторона не признает их, и это вызовет ситуацию дестабилизацию и протесты».
Однако даже на фоне массовых протестов многие сербы могут опасаться отдать голос за студенческое движение, считает сербский журналист Бошко Йованович:
«Например, они постоянно говорят про интеграцию Сербии в Европейский союз, а на самом деле популярность ЕС слишком низкая. Ты не можешь просто победить на выборах, если игнорируешь этот факт. Оппоненты "Студенческого списка" убеждены, что если политическая сила придет к власти, то будут введены санкции против России и произойдет разрыв отношений с Москвой».
Если явка вновь окажется высокой, это сыграет на руку «Студенческому списку». А дальше — вопрос, смогут ли его кандидаты договориться о коалиции с традиционными оппозиционными партиями. Некоторые из них уже отказались от участия в выборах в пользу студентов. Впрочем, по оценкам исследователей, до 800 тыс. человек до сих пор не определились: одни не знают, пойдут ли на выборы, другие — за кого проголосуют.