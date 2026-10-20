Сборная России по футболу сыграет с командой Узбекистана
12 ноября национальная сборная России проведет товарищеский матч против сборной Узбекистана. Встреча пройдет в Ташкенте, указано на сайте Российского футбольного союза.
Россия и Узбекистан встретятся на уровне национальных команд во второй раз. Первый матч состоялся 20 ноября 2022 года в Ташкенте и завершился со счетом 0:0.
Сборная Узбекистана в 2025 году впервые в своей истории вышла на чемпионат мира. Путевку на турнир команда оформила после ничьей с ОАЭ — 0:0, а квалификацию завершила победой над Катаром — 3:0. На чемпионате мира 2026 года Узбекистан дебютировал в финальной стадии турнира. Команда сыграла в группе с Колумбией, Португалией и ДР Конго.
Осенью 2025 года сборную Узбекистана возглавил Фабио Каннаваро — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, обладатель «Золотого мяча» и лучший футболист мира по версии Международной федерации футбола (FIFA).
В сентябре и октябре сборная России провела три товарищеских матча. Команда Валерия Карпина победила сборные Ирана и Намибии со счетом 2:0 и 6:0 соответственно, а также сыграла вничью со сборной Нигерии — 3:3.