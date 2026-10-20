Сборная России по футболу сыграет с командой Узбекистана

Сборная Узбекистана в 2025 году впервые в своей истории вышла на чемпионат мира. Путевку на турнир команда оформила после ничьей с ОАЭ — 0:0, а квалификацию завершила победой над Катаром — 3:0. На чемпионате мира 2026 года Узбекистан дебютировал в финальной стадии турнира. Команда сыграла в группе с Колумбией, Португалией и ДР Конго.