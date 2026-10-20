Рэпера Navai выдворили из Казахстана после закрытия дела о наркотиках

Navai задержали в ночь на 14 октября на КПП «Кордай» в Жамбылской области при попытке въезда из Киргизии. Во время осмотра автомобиля служебная собака пограничников учуяла в машине запрещенные вещества. По решению суда его отправили в СИЗО.