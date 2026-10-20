Рэпера Navai выдворили из Казахстана после закрытия дела о наркотиках
В Казахстане закрыли уголовное дело российского рэпера Navai (Наваи Бакиров). Решение принято с учетом его «деятельного раскаяния» и того, что он впервые совершил правонарушение. Прокуратура утвердила решение о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям, сообщили ТАСС в полиции.
Рэпера выдворили из Казахстана.
Navai задержали в ночь на 14 октября на КПП «Кордай» в Жамбылской области при попытке въезда из Киргизии. Во время осмотра автомобиля служебная собака пограничников учуяла в машине запрещенные вещества. По решению суда его отправили в СИЗО.