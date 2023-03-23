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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: США опасаются поддержки плана Китая по Украине другими странами

США опасаются, что «уставший от войны мир» поддержит план Китая по урегулированию российско-украинского конфликта, узнал Bloomberg. Официально Вашингтон критиковал план Пекина за то, что он выгоден только России. Москва заявляла о готовности взять китайский план за основу при урегулировании конфликта.

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Источник Bloomberg в американской администрации сказал, что США «обеспокоены тем, что будут загнаны в угол из-за китайского плана». «Независимо от оговорок США, отказ от него (от плана.— "Ъ") может позволить Китаю доказать другим странам, уставшим от войны и от экономического ущерба, который она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире»,— объясняет агентство. Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бонни Ли, который ранее работал в Пентагоне, предположил, что если США отвергнут соглашение, то Китай будет настаивать на том, что Вашингтон выступает «против окончания войны».

Китай представил мирный план по Украине 24 февраля, в годовщину ввода войск РФ на Украину. Он состоит из 12 пунктов, в том числе из обязательств по прекращению боевых действий. Власти КНР считают, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков. Он не предполагает вывода войск и не касается вопроса принадлежности территорий. Президент США Джо Байден заявлял, что план Китая выгоден только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложения Пекина — не план конкретных действий, а размышления на этот счет. Президент РФ Владимир Путин во время визита председателя КНР в Москву предложил взять китайский план за основу.

Подробнее о реакции мирового сообщества на мирный план Китая — в материале «Трудности перевода с китайского».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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