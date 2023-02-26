США не разобрали китайскую грамоту

США убеждены, что Китай может начать тайные поставки оружия России, несмотря на свой мирный план по Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил глава ЦРУ Уильям Бёрнс, присоединившись к развернутой Белым домом атаке на китайскую инициативу. Попытки дискредитировать Китай как посредника активизировались после того, как президент США Джо Байден заявил, что мирный план Пекина выгоден только Москве. Впрочем, быстро сформировать глобальную коалицию против Китая как миротворца не удается. Критически оценив план Пекина, президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что он ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс

Фото: Al Drago / Pool / AP Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс

Фото: Al Drago / Pool / AP

Интервью директора ЦРУ Уильяма Бёрнса американскому телеканалу CBS, выдержки из которого были опубликованы в минувшую субботу, стало новым информационным залпом по Китаю, прозвучавшим уже после того, как 24 февраля на сайте МИД КНР был размещен документ под названием «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса».

Состоящий из 12 пунктов китайский план включает призывы уважать суверенитет всех стран, как того требует Устав ООН, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить огонь, так как «в войнах нет победителей», и начать переговоры, которые Пекин называет единственным выходом из кризиса (см. «Ъ-Онлайн» от 24 февраля).

Между тем, отвечая на вопросы CBS, Уильям Бёрнс дал понять, что КНР не та страна, которая способна играть конструктивную роль в решении мировых проблем.

«Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники России»,— сообщил господин Бёрнс.

Совершивший на прошлой неделе европейское турне главный китайский дипломат Ван И попытался закрыть тему возможных поставок России китайских летальных вооружений, категорически отвергнув такую возможность. Однако глава ЦРУ быстро вернул ее в информационное пространство, сославшись на данные американской разведки. Уильям Бёрнс не обошел стороной и ситуацию вокруг Тайваня. «Я думаю, что мы должны очень серьезно относиться к амбициям Си Цзиньпина относительно того, чтобы в конечном счете установить контроль над Тайванем»,— заявил господин Бёрнс.

Глава ЦРУ присоединился к членам команды Белого дома, которые сразу после обнародования китайского плана по Украине стали палить по нему из всех дипломатических орудий. «Мы видели его, мы читали его, мы думаем, что, откровенно говоря, можно было остановиться сразу после первых двух строк»,— отреагировал на мирный план КНР координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Очевидно, мы хотим видеть мир на Украине. Украинцы хотят видеть мир на Украине. Этого нужно добиваться в первую очередь с участием украинской стороны. Это должно исходить из фундаментального признания того, кто здесь является агрессором, и это Россия»,— добавил господин Кирби. По его словам, нужно не прекращать огонь, а вначале «добиться успеха на поле боя», после чего можно будет рассматривать возможность переговоров.

Главный же залп по китайскому плану сделал лично президент Байден, в интервью телеканалу АВС сообщивший, что этот план неприемлем уже потому, что его поддерживает Россия.

«Путин приветствует его. Как он может быть хорошим? Я не шучу, я буду предельно честен. Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России,— заявил Джо Байден и добавил: — Сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах войны, которая является полностью несправедливой, просто-напросто нерациональна».

Между тем наиболее активную поддержку китайскому плану по Украине в самом деле выразила Москва.

«Мы высоко ценим искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран»,— заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры»,— добавила госпожа Захарова.

Китайский мирный план приветствовал и постпред России при ООН Василий Небензя. Выступая на заседании Совбеза по Украине, он указал на то, что «коллективный Запад должен принять тот факт, что на нашей планете есть другие игроки, у которых есть свои интересы, и с ними надо сосуществовать и даже вполне можно сотрудничать в обоюдных интересах, но на равной и взаимоуважительной основе». «Однополярный мир остался в прошлом, и в наших общих интересах, чтобы переход к миру многополярному произошел с наименьшими потрясениями, хочется верить, что украинским кризисом горячая фаза этого перехода и ограничится»,— предупредил российский дипломат.

Появление китайского мирного плана осторожно приветствовали в ООН.

«Я думаю, что представленный правительством Китая план является важным вкладом. Призыв к необходимости избегать применения ядерных вооружений особенно важен. Мы все несем коллективную ответственность и должны делать все возможное для достижения справедливого мира в соответствии с международным правом, Уставом ООН и недавней резолюцией Генеральной ассамблеи»,— заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Занимающая в ЕС особую позицию по многим проблемам Венгрия и вовсе безоговорочно поддержала инициативу КНР. «Мы видим, что в последние недели в мире стал сильнее звучать голос разума. Китайцы также опубликовали мирный план, который может стать хорошей основой»,— заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, никак не комментируя план Пекина, сообщил в субботу о намерении в апреле посетить с визитом Китай. В заявлении Елисейского дворца отмечается, что настало время возобновить контакты с Пекином, чтобы «придать новый импульс» диалогу по глобальным проблемам, включая конфликт на Украине.

Любопытно, что одним из первых откликнувшийся на китайский план и в целом оценивший его критически президент Украины Владимир Зеленский при этом не отверг его полностью, как президент Байден.

«Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет»,— заявил на пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский, указав на то, что уже сам факт начала обсуждения конфликта Китаем он считает положительным. «Есть некоторые пункты, которые понятны мне. Есть некоторые мысли, с которыми я не согласен, весь мир, я думаю, не согласен. Тем не менее это уже что-то»,— многозначительно заметил господин Зеленский. «Я считаю, если там есть мысли, которые так или иначе совпадают с уважением международного права, территориальной целостности и каких-то вещей, касающихся безопасности, я думаю, мы должны это в нормальном смысле слова использовать и в этом пункте поработать с Китаем, почему нет? — продолжал президент Украины, после чего и вовсе сделал сенсационное заявление: — Прежде всего я планирую встретиться с Си Цзиньпином и считаю, что это будет на пользу нашим странам и безопасности в мире».

«Мирный план Пекина — это повторение всех тех тезисов, которые Китай артикулировал и раньше: мирные переговоры являются "единственным жизнеспособным решением для прекращения украинского кризиса" и "кризис может стать неуправляемым". Проблема не в том, что заявил Китай, а в том, что от Китая многие, кто не знаком с политической психологией этой страны, ждали совсем иного: конкретного плана действий, в котором бы Пекин играл активную роль. Документ же получился в виде набора очень правильных, но скорее философски мудрых деклараций. Китай по-прежнему продолжает соблюдать нейтралитет. На чьей Китай стороне? На своей»,— прокомментировал мирную инициативу Пекина по Украине директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

«При этом очевидно, что Китай делает выпады в сторону США и ЕС и ни одного — в сторону России. Говоря о необходимости налаживать диалог, Пекин нигде не упомянул, наверное, главную позицию: это должны быть переговоры и прекращение огня без всяких предварительных условий»,— продолжает господин Маслов. По его мнению, «Китай не собирается выступать посредником и примирителем, и у его дипломатии даже нет опыта таких посреднических действий».

«Поэтому Китай и решил зафиксировать свое мнение: мир — хорошо, война — плохо, а экономика должна быть деполитизирована, и тогда Китай сможет продолжать свои торгово-экономические операции с ЕС и США и получать технологии оттуда. И если в будущем кто-то спросит о политике Китая в период кризиса, ответ будет однозначным: Пекин призывал к скорейшему разрешению ситуации. Мудро и прагматично»,— резюмирует эксперт.

Сергей Строкань