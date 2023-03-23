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Коммерсантъ FM
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Медведев считает, что арест Путина за рубежом стал бы равносилен объявлению войны

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Минюста ФРГ Марко Бушмана о том, что Берлин будет обязан арестовать президента РФ Владимира Путина при въезде в Германию. По мнению господина Медведева, такая реакция была бы равносильна объявлению войны.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Вот представим себе — понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да — но тем не менее вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны РФ!»,— сказал господин Медведев в интервью российским журналистам и пользователям «ВКонтакте». Отрывок опубликован в его Telegram-канале.

Зампред Совбеза пообещал, что в случае ареста президента РФ в Германии, все российские «средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее». «Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны? Или он учился плохо?»,— добавил господин Медведев. Он назвал господина Бушмана придурком и недоумком и заявил, что такие решения, как выданный Международным уголовным судом ордер на арест Владимира Путина создают «колоссальный негативный потенциал».

Дмитрий Медведев также сказал, что ему неприятны действующие западные лидеры. Вместе с тем, по его мнению, «рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится». Он надеется, что к этому времени значительная часть действующих западных лидеров «уйдет на пенсию». «Если речь шла, например, о перспективе двух–трех лет, ну, наверное, что называется, воленс-ноленс (волей-неволей.— "Ъ"), пришлось бы с ними взаимодействовать. Но такая перспектива не просматривается»,— отметил зампред Совбеза РФ.

Господин Бушман объяснял, что Германия будет обязана арестовать господина Путина на своей территории из-за решения Международного уголовного суда. МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как они, по мнению суда, «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Кремль назвал решение МУС «ничтожным с точки зрения права». СКР возбудил дело против прокурора и судей МУС, высказыванию главы Минюста ФРГ дадут правовую оценку.

Леонид Уварчев

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