Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказыванию главы Минюста ФРГ об аресте Путина при въезде в Германию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, сообщает пресс-служба СК. Ранее сегодня, 19 марта, господин Бушман заявил, что Германия должна будет арестовать президента России Владимира Путина, если он появится на территории ФРГ, из-за решения Международного уголовного суда.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии»,— говорится в заявлении пресс-службы.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Кремль назвал решение суда «ничтожным с точки зрения права».

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Эрдни Кагалтынов