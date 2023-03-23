Дизтопительный сезон не кончен

По данным “Ъ”, российские нефтекомпании, несмотря на эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из РФ и потолок цен на них, стараются поддерживать высокие уровни переработки. За первую половину марта среднесуточная переработка снизилась лишь на 1% на фоне начала весенних ремонтов на НПЗ, а также из-за внепланового ремонта на Астраханском ГПЗ «Газпрома». Сохранять высокую загрузку НПЗ стимулируют выплаты по демпферу, но уже с апреля они сократятся за счет изменения методики его расчета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Нефтепереработка в РФ за 15 дней марта снизилась на 1,1% относительно среднего значения февраля, до почти 770 тыс. тонн в сутки, рассказали собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Тенденции к снижению переработки нефти из-за применения ЕС и G7 с 5 февраля потолка цен на российские нефтепродукты по-прежнему не наблюдается. Потолок предполагает два уровня предельной цены: $100 за баррель для бензина и дизтоплива и $45 за баррель для мазута и нафты. Еще в конце прошлого года предельная цена для нефти была установлена на уровне $60 за баррель, что привело к увеличению дисконта Urals к Brent, но добыча нефти из-за этого не сокращалась.

Как и предполагал “Ъ”, в марте лишь некоторые НПЗ снизили переработку нефти на фоне начала весенних ремонтов. Более трети от общего объема снижения переработки обеспечил Астраханский ГПЗ «Газпрома», где начались внеплановые ремонтные работы. При этом российский топливный рынок после начала боевых действий на Украине является профицитным из-за отказа большинства европейских покупателей приобретать нефтепродукты из РФ.

Стимулом для загрузки НПЗ нефтекомпаний служит демпферный механизм, благодаря которому они получают выплаты из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок. Он вычисляется как часть разницы между экспортной ценой на топливо и фиксированной ценой внутреннего рынка. В прошлом году нефтяники получили рекордные 2,2 трлн руб. за счет выплат по демпферу. По расчетам Reuters, выплаты по демпферу за март могут составить 116 млрд руб. против 103 млрд руб. в феврале.

Но с апреля Минфин предусмотрел сокращение субсидии. С сентября 2022 года правительство сократило демпфер по бензину, изменив расчет экспортной цены и снизив ее на размер дисконта Urals к Brent. С начала года он зафиксирован на уровне $20 за баррель, с апреля по июнь повысится до $25, а потом перестанет быть фиксированным. Кроме того, с апреля изменится расчет демпфера по дизтопливу, в котором будет учтен дисконт Urals к Brent $10 за баррель.

Для поддержания нефтяных котировок РФ пообещала снизить добычу нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки относительно января и продлить это ограничение до июля (см. “Ъ” от 22 марта). По словам Александра Новака, целевого уровня сокращения отрасль достигнет в ближайшие дни, но он не ожидает снижения нефтепереработки. При этом еще в феврале нефтекомпании нарастили добычу до более чем 1,51 млн тонн в сутки, что превысило и досанкционный февральский уровень.

Нефтяным компаниям в марте выгодно поддерживать высокую загрузку НПЗ, отмечает независимый эксперт Михаил Турукалов. «Во-первых, март — это последний месяц выплаты демпферов, рассчитанных по старым формулам,— поясняет эксперт.— С апреля они снизятся за счет увеличения дисконта в формуле бензинового демпфера и появления дисконта в формуле дизельного». Во-вторых, продолжает он, нефтяные компании в марте накапливают запасы нефтепродуктов перед масштабными весенними ремонтами НПЗ, которые пройдут в апреле—мае и частично затронут июнь.

Дмитрий Козлов