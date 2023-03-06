НПЗ не заметили санкций

Нефтекомпании в феврале увеличили загрузку своих НПЗ, несмотря на введение эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов и потолка цен на них. Так, среднесуточный объем переработки по итогам февраля увеличился на 0,2% относительно января. В условиях санкционных ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов компании стремятся перенаправлять товарные потоки в Азию и увеличивать поставки на внутренний рынок. Однако в марте нефтекомпании по решению властей обязаны будут сократить добычу нефти, что может сказаться на загрузке НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Нефтепереработка в России в феврале увеличилась на 0,2% по сравнению с январем, до около 779 тыс. тонн в сутки, рассказывают собеседники “Ъ” в отрасли. Темпы прироста объемов переработки при этом сократились по сравнению с серединой февраля (см. “Ъ” от 20 февраля). В феврале нефтекомпании продолжили наращивать добычу нефти, в результате чего она практически достигла уровня февраля 2022 года — примерно 11 млн баррелей в сутки.

С 5 февраля ЕС и страны G7 стали применять потолок цен на российские нефтепродукты, но пока он не повлиял на объемы нефтепереработки в России. Потолок предполагает два уровня предельной цены: $100 за баррель для бензина и дизтоплива и $45 за баррель для мазута и нафты. С 5 декабря 2022 года была введена и предельная цена на нефть ($60 за баррель). Введение потолка цен не привело к снижению добычи нефти в России, поскольку компании смогли перестроить логистику поставок в Азию. Однако при этом увеличился дисконт Urals к Brent, что привело к падению доходов бюджета.

Российские власти решили поддержать котировки Urals путем сокращения добычи нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки относительно января. Несмотря на эти планы, в феврале, по данным “Ъ”, нефтекомпании продолжали наращивать производство нефти и нефтепродуктов. При этом 21 февраля вице-премьер Александр Новак заявлял о снижении нефтепереработки в феврале. «Нефтепереработка на несколько процентов ниже сейчас (чем в январе), но посмотрим, как там будет дальше развиваться ситуация»,— цитировал «Интерфакс» чиновника.

Помимо сокращения добычи нефти важным фактором для будущих объемов переработки будет снижение бюджетных субсидий. Сейчас бюджет выплачивает НПЗ компенсации за поставки топлива на внутренний рынок в форме топливного демпфера. За прошлый год нефтекомпании получили рекордные 2,2 трлн руб. за счет выплат по демпферу, но уже с апреля Минфин решил сократить эти субсидии, изменив формулу демпфера. Кроме того, нефтепереработка может несколько сократиться в марте в связи с началом сезонных ремонтов на НПЗ.

По предварительным данным, среднесуточный экспорт нефтепродуктов по морю в феврале снизился на 7% относительно месяца ранее, до 2,36 млн баррелей в сутки, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. «Эти данные основаны на данных трекинга танкеров и с большой вероятностью позднее будут пересмотрены вверх, так как пока что учитывают не все танкеры, вышедшие из российских портов»,— говорит он, добавляя, что экспорт нефтепродуктов в феврале, скорее всего, все равно окажется ниже январских уровней.

По мнению господина Кондратьева, в марте среднесуточный объем переработки на российских НПЗ снизится максимум на 6%, так как март традиционно является месяцем, когда активность падает, а в этом году дополнительное негативное влияние может оказать сокращение добычи и затоваривание рынка дизтоплива. Эксперт не исключает при этом, что снижение добычи в марте может оказаться меньше объявленных 0,5 млн баррелей в сутки из-за стабильного экспорта нефти и высокого внутреннего спроса: многое будет зависеть от решимости Минэнерго в выполнении заявленных целей.

Дмитрий Козлов