Нефть равняют по рынку

Правительство решило продлить с марта еще на три месяца сокращение среднесуточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей. По задумке государства, механизм должен восстановить баланс спроса и предложения и поддержать цены на фоне западного давления. Эксперты считают механизм рабочим и ожидают стабилизации ситуации на глобальном нефтяном рынке как раз к моменту истечения добровольных ограничений в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер правительства России Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вице-премьер правительства России Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Россия, в марте добровольно сократившая добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня января, сохранит это ограничение до конца июня 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак. Такое решение, как пояснял он ранее, будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. По словам чиновника, целевой уровень сокращения будет достигнут в ближайшие дни.

Еще в феврале российские нефтяники на фоне снижения экспортной пошлины активно наращивали добычу нефти и конденсата (в феврале почти на 2% относительно января, до примерно 1,508 млн тонн в сутки). Сокращение производства, которое вряд ли удастся покрыть другим крупным мировым поставщикам, призвано повысить цены на мировом рынке.

Господин Новак отметил, что лишение Западом традиционных секторов энергетики инвестиций, введение ограничений на свободное передвижение энерготоваров и эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов являются «неестественными рукотворными факторами» давления на рынок. Он также полагает, что это вместе с введением потолка цен создает существенные риски для энергетической безопасности всего мира.

Как сообщают источники “Ъ” на рынке, ключевые российские нефтекомпании считают решение о продлении сокращения добычи приемлемым, но, отмечают они, затягивание подобного сдерживания плохо скажется на крупнейших игроках.

В частности, им придется останавливать и консервировать скважины, что приведет к дополнительным потерям. Впоследствии, отмечают собеседники “Ъ”, оперативно нарастить добычу станет сложнее.

Также на рынке опасаются сокращения производства нефтепродуктов, оптовые цены на которые активно росли в течение месяца до середины марта и только недавно перешли к снижению. В свою очередь, Александр Новак заверил, что правительство не видит рисков для загрузки нефтеперерабатывающих заводов на фоне сокращения добычи. «С точки зрения баланса у нас достаточно для производства бензина, дизельного топлива»,— сообщил он.

Павел Сорокин, первый замминистра энергетики, на Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай» 1 марта: «Нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема».

Вячеслав Мищенко из Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭКа Университета имени Губкина считает решение правительства о продлении сроков сокращения добычи логичным, так как подобная мера на краткосрочный период не принесла бы эффекта. Он отмечает, что подобным механизмом корректировки фундаментального баланса на нефтяном рынке пользовалась до этого Саудовская Аравия, когда сокращала добычу свыше квоты ОПЕК+ (последняя сделка предполагает снижение на 2 млн баррелей в сутки до конца года). По словам эксперта, глобальное предложение до сих пор превышает спрос, что отражается на ценах. Однако, считает он, скачок потребления может обеспечить выход Китая из ковидных ограничений, что выровняет баланс как раз к середине лета.

Господин Мищенко согласен, что ценовой потолок и политика ограничений разрушают складывавшиеся десятилетиями механизмы ценообразования на рынке нефти, так что сложно прогнозировать, как рынок поведет себя в дальнейшем. Он предполагает, что крупные потребители нефти, такие как Китай и Индия, в перспективе могут отказаться от эталонных ценовых котировок и создать новые торговые платформы и бенчмарки, в том числе в сотрудничестве с Россией. Эксперт не ожидает выраженного негативного эффекта от сокращения добычи на финансовые показатели российских производителей нефти или перспективы их дальнейшего производства.

Ольга Мордюшенко