Virgin Orbit возобновит работу

Космическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit намерена с 23 марта вернуть на работу часть сотрудников, которых неделей раньше отправила в неоплачиваемый отпуск на фоне сложной финансовой ситуации. Как сообщает Reuters со ссылкой на внутренние письма руководства Virgin Orbit к сотрудникам, возвращены на работу будут небольшие группы специалистов, занятые «на критических важных для следующей космической миссии направлениях». В письме к сотрудникам генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт пояснил, что специалистам, которых пока не вызвали обратно на работу, неоплачиваемый отпуск продлевается по меньшей мере до 27 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

О приостановке работы Virgin Orbit было объявлено 15 марта. Руководство объяснило это необходимостью поиска средств на продолжение работы. Этому предшествовал неудавшийся старт ракеты-носителя LauncherOne, который должен был стать первым в истории запуском космических спутников с территории Великобритании.

Неудача повлекла за собой резкое падение акций Virgin Orbit. В неоплачиваемый отпуск на время приостановки работы были отправлены почти все 750 сотрудников компании. Все это время акции Virgin Orbit дешевели, и на 21 марта ее капитализация оказалась на рекордно низком уровне — $150 млн. Два года назад капитализация компании превышала $3 млрд.

В настоящее время Virgin Orbit ведет переговоры о привлечении финансирования, чтобы избежать банкротства. По данным Reuters, компания уже близка к подписанию соглашения об инвестициях на сумму $200 млн с техасским инвестором Мэтью Брауном .

Алена Миклашевская