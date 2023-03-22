Virgin Orbit возобновит работу

Космическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit намерена с 23 марта вернуть на работу часть сотрудников, которых неделей раньше отправила в неоплачиваемый отпуск на фоне сложной финансовой ситуации. Как сообщает Reuters со ссылкой на внутренние письма руководства Virgin Orbit к сотрудникам, возвращены на работу будут небольшие группы специалистов, занятые «на критических важных для следующей космической миссии направлениях». В письме к сотрудникам генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт пояснил, что специалистам, которых пока не вызвали обратно на работу, неоплачиваемый отпуск продлевается по меньшей мере до 27 марта.
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О приостановке работы Virgin Orbit было объявлено 15 марта. Руководство объяснило это необходимостью поиска средств на продолжение работы. Этому предшествовал неудавшийся старт ракеты-носителя LauncherOne, который должен был стать первым в истории запуском космических спутников с территории Великобритании.
Неудача повлекла за собой резкое падение акций Virgin Orbit. В неоплачиваемый отпуск на время приостановки работы были отправлены почти все 750 сотрудников компании. Все это время акции Virgin Orbit дешевели, и на 21 марта ее капитализация оказалась на рекордно низком уровне — $150 млн. Два года назад капитализация компании превышала $3 млрд.
В настоящее время Virgin Orbit ведет переговоры о привлечении финансирования, чтобы избежать банкротства. По данным Reuters, компания уже близка к подписанию соглашения об инвестициях на сумму $200 млн с техасским инвестором Мэтью Брауном .