Первая выпущенная с территории Великобритании ракета не смогла выйти на орбиту из-за аномалии

Компания Virgin Orbit сообщила о возникновении аномалии при запуске ракеты-носителя, которая должна была вывести на орбиту девять спутников. Это был первый в истории запуск космического аппарата с территории Великобритании. Из-за сбоев выйти на орбиту ракета не смогла.

В Virgin Orbit, как передает Reuters, заявили, что оценивают информацию об аномалии.

Космические аппараты должны были быть выведены на орбиту с помощью модифицированного самолета Boing-747. Примерно в 22:00 по Гринвичу (около 01:00 по мск) он вылетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле. Через полтора часа Boing-747 успешно выпустил ракету LauncherOne, вернулся обратно и приземлился в Корнуолле. Ракета запустила двигатель первой ступени и начала подъем на низкую околоземную орбиту, но так и не смогла завершить его.

Этот запуск стал первым с территории Великобритании. Спутники британского производства ранее приходилось отправлять на орбиту через иностранные космодромы.

Дарья Эрозбек