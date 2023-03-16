Virgin Orbit приостановила работу и отправила в неоплачиваемый отпуск сотрудников

Космическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона в среду, 15 марта, сообщила сотрудникам о приостановке работы компании на неделю начиная с четверга. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники. Почти все сотрудники Virgin Orbit при этом были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Компания объяснила это необходимостью поиска средств на продолжение своей работы. В пресс-службе Virgin Orbit подтвердили факт приостановки работы, но не сообщили подробностей.

После того как информация стала публичной, акции Virgin Orbit упали на 33%. С момента размещения ее акций на бирже в декабре 2021 года их цена упала в десять раз. На конец третьего квартала Virgin Orbit располагала наличными на $71,2 млн, закончив квартал с убытком до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) в размере $42,9 млн. После этого компания получила кредит на $55 млн через инвестиционное подразделение Virgin Group господина Брэнсона.

В январе Virgin Orbit не удалось совершить первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании — компания сообщила о возникновении «аномалии» при запуске ракеты-носителя LauncherOne, которая должна была вывести на орбиту девять спутников. После этого акции Virgin Orbit упали на треть.

Яна Рождественская