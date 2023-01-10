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Коммерсантъ FM
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Акции Virgin Orbit падают на 24% из-за неудачного запуска спутников

Акции Virgin Orbit теряют в цене на внебиржевых торгах порядка 24% после того, как компании Ричарда Брэнсона не удалось совершить первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании. При этом падение стоимости акций достигало 30% по сравнению с ценой на момент закрытия торгов понедельника на Nasdaq.

Virgin Orbit должна была вывести на орбиту в понедельник девять спутников. Космические аппараты должны были быть выведены на орбиту с помощью модифицированного самолета Boing-747 и ракеты-носителя LauncherOne. Примерно в 22:00 по Гринвичу (около 1:00 мск) самолет вылетел из аэропорта Ньюки в Корнуолле. Через полтора часа Boing-747 успешно выпустил ракету LauncherOne, вернулся обратно и приземлился в Корнуолле. Ракета запустила двигатель первой ступени и начала подъем на низкую околоземную орбиту, но так и не смогла завершить его. Позднее компания сообщила о возникновении «аномалии» при запуске ракеты-носителя.

Великобритания еще никогда не отправляла космические спутники со своей территории. Для этих нужд всегда использовались иностранные космодромы.

Кирилл Сарханянц

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