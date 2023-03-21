Шойгу не стал давать прогнозов о сроках окончания спецоперации

По завершении российско-китайских переговоров, прошедших сегодня, 21 марта, в Кремле, глава Минобороны Сергей Шойгу на вопрос журналиста телеканала «Звезда» о том, чем может закончиться военная операция на Украине, заявил: «Любая война заканчивается миром». При этом Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос, как скоро можно рассчитывать на мирное урегулирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Российско-украинские переговоры были приостановлены весной 2022 года. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. Президент Украины Владимир Зеленский допускал мирные переговоры с рядом условий, в том числе по выводу российских войск. Москва считает, что все мирные инициативы Запада и Киева «сводятся к капитуляции России».

По итогам сегодняшних расширенных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта на Украине. МИД Китая 24 февраля представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». МИД Украины этот план раскритиковал.

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Эрдни Кагалтынов