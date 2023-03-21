Что происходит после ввода войск России на Украину. День 391-й

Крымский Джанкой был атакован беспилотниками. Один человек получил ранения. Премьер Японии Фумио Кисида едет на Украину. Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, сообщили источники Bloomberg. Россия поднимала в воздух истребитель из-за двух стратегических бомбардировщиков США у границы. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:40. Финская государственная энергетическая компания Gasum намерена продолжать закупать российский газ еще долгие годы, несмотря на санкции, сообщила телерадиокомпания Yle.

9:23. Власти Джанкоя после ночной атаки украинских беспилотников ввели в городе режим ЧС муниципального уровня.

9:16. Занятия приостановлены в пострадавшем от взрывов сбитых беспилотников профессиональном техникуме в Джанкое, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

9:07. Глава Минобороны Македонии Славянка Петровска подтвердила, что передала Украине четыре советских Су-25.

9:03. «Лаборатория Касперского» выявила кибератаку на ДНР, ЛНР и Крым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

8:51. США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, они участники конфликта с Россией на территории Украины, заявили «РИА Новости» в МИД РФ.

8:50. Минстрой РФ разработал законопроект о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, пишет РБК.

8:50. Владимир Зеленский легко может выступать с резкой критикой в адрес ряда стран, включая Венгрию и Германию, за сближение с РФ, но не хочет злить подобными высказываниями председателя КНР Си Цзиньпина и ведет с ним дипломатическую игру, так как стремится сохранить Китай в качестве инвестора и торгового партнера, пишет газета Politico.