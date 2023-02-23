Небензя: РФ воспринимает события на Украине как войну с Западом за выживание

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил на спецсессии Генассамблеи ООН по Украине. Он раскритиковал предложенные ранее Западом и Киевом мирные инициативы и проект резолюции по конфликту, а также заявил, что в России события на Украине воспринимают как «войну с Западом за выживание». Кроме того, Москва считает, что переговоры нужно вести не с Киевом, а с Вашингтоном.

«Мы все это воспринимаем как войну с Западом за выживание, за будущее нашей страны и наших детей, за нашу идентичность. Войну, в которой, как и 80 лет назад, нам бросил вызов коварный и мощный враг, захотевший отнять наши земли и подчинить нас себе. Прорвавшаяся русофобия, призывы расчленить нашу страну, немецкие танки, вновь направляемые для того, чтобы убивать русских, призывы вешать красные звезды на одежду тем, кто не хочет отказываться от русской идентичности, только усиливают это впечатление»,— сказал господин Небензя. Трансляция мероприятия велась на сайте ООН.

Москва считает, что Украина «во всей этой схеме — не более, чем разменная монета». Поиск урегулирования ситуации, «грозящей самыми негативными последствиями для всего человечества в случае прямого столкновения России и НАТО», нужно вести не между Москвой и Киевом, а между Москвой и коллективным Западом, заявил постпред. «Прежде всего — Вашингтоном, который стоит за киевским режимом. Мы к поиску серьезного и долгосрочного дипломатического решения этого кризиса готовы и неоднократно об этом говорили»,— добавил он.

Как считает господин Небензя, оппоненты России «пока еще не оправились от тщетных иллюзий о возможности нанести поражение ядерной державе». «Поэтому и устранять причины, вынудившие нас начать СВО год назад, нам приходится военным путем»,— сказал постпред.

Василий Небензя прокомментировал недавние заявления бывших лидеров «нормандской четверки» насчет Минских соглашений. По его мнению, их слова свидетельствуют о том, что Запад «целенаправленно готовил Украину к войне против России». Что касается предлагаемых Западом и Киевом мирных инициатив, они «на самом деле сводится все к той же капитуляции России».

Также российский дипломат отреагировал на проект резолюции по Украине, по которой состоится голосовании на спецсессии Генассамблеи. По его мнению, этот документ остается «антироссийским и вредоносным».

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновилась в ночь на 23 февраля по московскому времени. На мероприятии будет рассматриваться проект резолюции о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Ей предлагается подтвердить территориальную целостность Украины, потребовать от РФ вывода войск. Документ призывает государства-члены ООН и международные организации «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН».

Леонид Уварчев