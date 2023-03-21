Сейм Литвы поручил правительству добиться от ЕС введения санкций против членов российских партий

Сейм (парламент) Литвы принял резолюцию с призывом Евросоюзу (ЕС) и НАТО «приложить максимум усилий для инициирования всеобъемлющей международной изоляции России». В частности, Сейм поручил правительству Литвы добиться на уровне ЕС введения санкций против членов российских политических партий, которые поддерживают военную операцию на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

В числе этих партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду». Всех членов этих партий предлагается включить в санкционные списки. В «Единой России» по состоянию на март было более 2 млн членов, в КПРФ — свыше 162 тыс. Также Сейм предложил правительству Литвы поднять на международном уровне вопрос о признании России государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм, преступления против человечности или геноцид на Украине».

В мае 2022 года Литва объявила Россию «террористическим государством». В августе Латвия назвала РФ «страной—спонсором терроризма». В октябре такое же решение приняла Эстония, в декабре — Польша. Европарламент тоже объявил Россию «государством—спонсором терроризма». США не хотят включать РФ в свой список государств—спонсоров терроризма, премьер-министр Словении Роберт Голоб также не поддерживает эту идею.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер