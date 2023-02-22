Премьер Словении не поддерживает идею признания России «спонсором терроризма»

Словенская демократическая партия (SDS ) во главе с бывшим премьером Янезом Яншей подготовила резолюцию о включении России в число стран, «поддерживающих международный терроризм». Действующий премьер-министр страны Роберт Голоб не поддерживает эту идею, сообщает Радио и телевидение Словении.

Господин Янша заявил, что его партия подготовила эту резолюцию, «потому что этого не сделала правительственная коалиция». По его словам, «существуют десятки причин, которые в соответствии с международными актами фактически свидетельствуют в пользу отнесения Российской Федерации к числу сторонниц международного терроризма». SDS в документе также призывает правительство усилить политическую, гуманитарную, экономическую и военную помощь Украине.

В канцелярии премьер-министра заявили, что в европейском законодательстве нет списка стран, поддерживающих терроризм. Словенское правительство призывает своих политиков направить усилия «на поиск как можно более широкого консенсуса по вопросам, связанным с войной на Украине». «Теперь речь идет о том, чтобы сделать все, чтобы остановить российскую агрессию, достичь перемирия и наконец дать шанс дипломатии»,— отметил премьер-министр Роберт Голоб, добавив, что Словении «не всегда нужны новые политические декларации».

В мае 2022 года Литва объявила Россию «террористическим государством». В августе Латвия назвала РФ «страной—спонсором терроризма». В октябре такое же решение приняла Эстония, в декабре — Польша. Европарламент тоже объявил Россию «государством—спонсором терроризма». Власти США неоднократно отказывались включать РФ в свой список государств—спонсоров терроризма, хотя Конгресс хотел объявить Россию «страной-агрессором».

Лаура Кеффер