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Коммерсантъ FM
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Сейм Польши признал Россию «государством—спонсором терроризма»

Нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши приняла постановление, согласно которому Россия признается государством, поддерживающим терроризм. В документе польские парламентарии обвинили РФ в военных преступлениях, геноциде и «враждебной экономической деятельности».

«Россия ответственна за крушение самолета Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за авиакатастрофу в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, представители правительства Польши, высокопоставленные военачальники Польши и НАТО, а также члены польского парламента»,— говорится в постановлении, опубликованном на сайте Сейма.

В тексте также представлена резкая критика политики России в отношении Украины, сопровождаемая обвинениями в пытках, массовых убийствах, «принудительной русификации» и повреждении гражданской инфраструктуры. Постановление поддержали 231 депутат, 226 парламентариев не приняли участия в голосовании.

2 декабря издание PAP сообщило о провале голосования по принятию настоящего постановления из-за возражений со стороны оппозиции, не согласной с тезисом об ответственности России за авиакатастрофу над Смоленском в 2010 году. В октябре Сенат Польши принял резолюцию, признающую Россию «террористическим режимом». Позднее аналогичный документ был принят Европарламентом.

Об обвинениях России в спонсировании терроризма — в материале «Ъ» «России припомнят все».

Андрей Сапожников

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