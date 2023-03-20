Путин пообещал странам Африки бесплатное зерно в случае отказа от зерновой сделки

Президент России Владимир Путин заявил, что если Москва не станет продлевать зерновую сделку через 60 дней (18 мая), то поставит свое зерно в страны Африки бесплатно. Он подчеркнул, что вопрос о дальнейшем участии в соглашении будет зависеть от комплексного исполнения условий соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если мы все же примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно»,— сказал Владимир Путин на парламентской конференции «Россия-Африка».

Зерновая сделка, заключенная Россией и Украиной при участии ООН и Турции 22 июля 2022 года, состоит из двух частей — соглашение о вывозе зерна из портов Украины, а также снятие ограничений на российскую сельхозпродукцию. Владимир Путин напомнил, что Россия настаивает на выполнении обеих частей сделки. По его словам, сейчас по сделке 45% продовольствия отправилось в Европу и только 3% — в страны Африки.

14 марта замглавы МИД России Александр Грушко говорил, что зерновая сделка продлена на 60 дней. Уточнялось, что за это время Москва ожидает результатов по снятию санкций. При этом 18 марта вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней. ООН подтвердила продление сделки, но сроков не называла.

Текст документа предусматривает его автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений одной из сторон. Сегодня, 20 марта, в российском МИДе заверили, что Турция, ООН и Украина не возразили против продления зерновой сделки на 60 дней.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Зерновая сделка определяется со сроками».

Лусине Баласян