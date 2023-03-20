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Коммерсантъ FM
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МИД РФ: Турция, Украина и ООН не возражали против продления зерновой сделки только на 60 дней

Представители Турции, Украины, а также ООН не возражали против пролонгации зерновой сделки на 60 дней вместо 120, указали в российском Министерстве иностранных дел (сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства). Дальнейшее продление соглашения зависит от выполнения сторонами ряда условий.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В МИДе сообщили, что решение сократить период очередной пролонгации сделки до 60 дней (то есть до 18 мая) приняли в связи с «отсутствием подвижек в реализации меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта». Формальных возражений на действия российских дипломатов участники зерновой сделки не выдвинули.

«Дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации следующих условий в контексте имплементации Меморандума Россия--ООН: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти--Одесса, разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений»,— перечислили в МИДе.

В случае, если по выполнению указанных требований не будет прогресса, РФ приостановит участие в «черноморской инициативе». До сих пор, указали в МИДе, выполнялась исключительно «украинская часть» соглашений. Российский экспорт сельхозпродукции и удобрений остается заблокированным, обратили внимание в ведомстве.

Стороны зерновой сделки по-прежнему расходятся в сроках ее продления. В Киеве сообщают, что деятельность соглашения должна (и будет) составлять 120 дней после пролонгации. РФ изначально настаивала на том, что продлит сделку только на 60 дней. ООН и Анкара сроки не уточняли.

Подробнее о том, что известно об условиях продления черноморской инициативы,— в материале «Ъ FM» «Зерновая сделка определяется со сроками».

Григорий Лейба

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