Зерновая сделка определяется со сроками

Стороны зерновой сделки разошлись в сроках ее продления. О том, что соглашение пролонгировано, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Позже информацию подтвердили в ООН. Однако участники договора настаивают на разных условиях: в Киеве заявили, что продолжительность действия сделки должна, как и прежде, составить 120 дней. Вице-премьер Украины Александр Кубраков сообщил, что на этот период черноморскую инициативу и продлили. В российском МИДе назвали утверждения Киева «преднамеренными манипуляциями» и добавили, что коридор будет функционировать лишь два месяца. Официальная Анкара и ООН сроки не уточняли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вместе с тем турецкие СМИ также называют цифру в 120 дней, правда, ссылаясь на украинские источники, рассказал “Ъ FM” журналист из Стамбула Абдурахман Камбур-Оглу: «Президент Турции заявил, что "зерновой коридор" еще продлили, но не уточнил, на какое время. Но затем в СМИ начала появляться информация, что речь идет о 120 днях. Все ссылаются на украинского министра, который написал в своем Twitter, что договор продлен именно на такой срок. Может быть, в ближайшие дни, если будут какие-то противоречивые заявления с российской и с украинской стороны, Турция, в свою очередь, сделает некое уточнение».

Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации заявил, что за те 60 дней, на которые продлена сделка, Запад должен снять все ограничения по российскому сельхозэкспорту. По мнению Москвы, партнеры не продвигают продукцию и удобрения из РФ на мировых рынках, а это одно из условий соглашения.

Позже господин Небензя направил в ООН письмо, где указал, что в дальнейшем договор будет пролонгирован только при условии прогресса в этом вопросе. Подлинность документа подтвердили в МИДе.

Видимо, стороны продолжают переговоры, поэтому Турция и ООН не уточняют сроки продления, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут: «Видимо, еще есть расчет на то, что дискуссия будет продолжаться.

Москва заявила, что в течение 60 дней должны быть разблокированы перевозки удобрений, решены вопросы фрахта, и страхования, и расчеты SWIFT.

Сейчас дело осталось за практическими действиями со стороны стран ЕС, в частности, в вопросе минеральных удобрений, разблокировки 260 тыс. тонн, которые находятся в европейских портах, из которых отгружено только 20 тыс. тонн. Второе — это подключение Россельхозбанка к SWIFT, то есть то, что может быть решено централизовано. Ну и заход судов с российским грузом в европейские порты».

Зерновую сделку заключили в Стамбуле в июле прошлого года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов, а также о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Сделку уже продлевали в ноябре 2022-го на 120 дней.

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Андрей Загорский, Иван Хорушевский