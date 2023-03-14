Замглавы МИД РФ Вершинин: продление зерновой сделки на 60 дней не ультиматум

Замминистра МИД РФ Сергей Вершинин прокомментировал позицию России по продлению зерновой сделки только на 60 дней. По его словам, принятое решение — не ультиматум, а принципиальное условие российской стороны, которая планирует за этот срок проследить за прогрессом реализации договоренностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это не ультиматум, это четкая, принципиальная и открытая позиция российской стороны. Это означает, что в конце этого периода мы посмотрим, какой прогресс достигнут в том, что касается реализации нашего меморандума между секретариатом ООН и Россией, и уже на этой основе будем определяться с тем, что касается судьбы черноморской зерновой сделки, инициативы в целом»,— сказал Сергей Вершинин журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Господин Вершинин утверждает, что позиция России стала «серьезным сигналом» о необходимости реальных результатов, которые должны на практике обеспечивать беспрепятственный вывоз российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.

По словам замглавы МИД РФ, российские экономические операторы, судовые компании, финансовые учреждения, банки «сталкиваются со всеми теми барьерами и санкциями», которые вводились странами Запада. В связи с этим Россия, сказал господин Вершинин, должна упомянуть о «сбоях» и «перекосах» в выполнении условий сделки.

О продлении сделки на 60 дней сообщил сегодня, 14 марта, замминистра МИД РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что подтвержден «пакетный характер» соглашения, а Россия будет «настойчиво добиваться» исполнения всех условий. В Кремле решение Москвы назвали жестом доброй воли. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что соглашение предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России противоречит документу. По его словам, Украина ждет позиции ООН и Турции как гарантов инициативы.

Пакетный характер зерновой сделки заключается в двух пунктах — открытие портов Украины для вывоза зерна и экспорт российских удобрений и сельхозпродукции. Для выполнения последнего необходимо снятие западных санкций по ряду направлений для реализации экспорта. Москва неоднократно критиковала эту часть сделки. В МИД подчеркивали, что дальнейшая позиция РФ по продлению соглашения зависит от выполнения второй части сделки. Прежде сделка была продлена в ноябре на 120 дней.

Подробнее о зерновой сделке — в материале «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».

Лусине Баласян