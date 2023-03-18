На Западе сообщили о продлении зерновой сделки на 120 дней

Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что срок действия зерновой сделки продлен на 120 дней. Данные про 120 дней также привел вице-премьер Украины Александр Кубраков. При этом 14 марта замглавы МИД России Александр Грушко говорил, что зерновая сделка продлена на 60 дней. Поздним вечером 17 марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации говорил, что за те 60 дней, на которые продлена сделка, Запад должен снять все ограничения по российскому сельхозэкспорту — часть сделки, которая, по мнению российской стороны, не выполняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корабли, участвующие в Черноморской зерновой инициативе

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Корабли, участвующие в Черноморской зерновой инициативе

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Соглашение по зерновой сделке пролонгировано еще на 120 дней. Благодарен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления документа еще на четыре месяца»,— написал Александр Кубраков у себя в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Продление зерновой сделки также подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он не уточнил, на сколько дней было продлено соглашение. «Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами»,— сказал господин Эрдоган (цитата по Haberturk).

Чуть позже о продлении зерновой сделки также сообщили в ООН. В заявлении об этом не уточняется, на сколько дней ее продлили. В ООН добавили, что также по-прежнему привержены соглашению об облегчении доступа российского продовольствия на мировые рынки и призвали стороны оказать усилия, чтобы оно соблюдалось.

Соглашение о зерновой сделке между Россией и Украиной при участии Турции и ООН подписали в июле 2022 года. Срок действия соглашения — 120 дней, его уже продлевали в ноябре прошлого года до 18 марта.

14 марта в МИД России сообщили о продлении сделки на 60 дней и добавили, что будут «настойчиво добиваться» исполнения всех условий. В Кремле решение Москвы назвали жестом доброй воли. 15 марта глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о переговорах между Россией и Украиной по продлению зерновой сделки на 120, а не на 60 дней.

Подробнее — в материале «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».

Олеся Павленко