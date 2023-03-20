«Контур.Маркет»: продажи жидкостей для вейпов в России в феврале выросли на 48%

В январе продажи жидкостей для вейпов в России увеличились на 57% год к году, по сравнению с февралем 2022 года, в феврале — на 48%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Контур.Маркета» .

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Согласно ему, смеси для кальянов в январе покупали на 45% чаще, в феврале — на 53%. Средняя цена на жидкости для вейпов почти не изменилась и достигает около 550 руб. за 120 мл. Смесь для кальянов подорожала на 9%, до 350 руб. за фасовку 50 г.

«Рост продаж жидкостей в январе и феврале может быть связан с тем, что производители могли активнее поставлять в розницу свои запасы без маркировки, не дожидаясь, когда остатки попадут под запрет реализации, и чтобы накопить финансовую "подушку"»,— считает эксперт «Контур.Маркета» Владимир Поздняков.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос о возможном запрете вейпов. В том же месяце Госдума приняла закон об увеличении акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания и жидкости для вейпов. При этом акциз на вейпы документом отменяется. Роспотребнадзор поддержал предложение господина Володина. Минсельхоз предложил досудебную блокировку сайтов по продаже вейпов.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Вейпам обрисовали туманное будущее».

Лаура Кеффер