Госдума повысила акцизы на сигареты и жидкости для вейпов

С 1 марта акцизы на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов будут внепланово повышены на 2-11%, при этом акцизы на электронные сигареты будут отменены. Соответствующий закон во втором и третьем чтении приняла Госдума.

Как поясняет парламентский ресурс «Дума ТВ», акцизы на сигареты и папиросы будут проиндексированы на 2%: с 2552 руб. за 1 тыс. штук до 2603 руб. (+16% расчетной стоимости). Поправки в налоговый кодекс также предусматривают повышение ставок акцизов на жидкости для вейпов на 11%: с 1 марта до 31 декабря 2023 года до 20 руб. за миллилитр (до 21 руб. на весь 2024 год, до 22 руб. — на 2025-й).

Акцизы на нагреваемый табак с марта будут установлены на уровне 8669 руб. за кг, 9016 руб. — в 2024 году и 9377 руб. в 2025-м.

За последний год российские власти увеличили фискальную нагрузку на ряд производственных отраслей на фоне сокращения присутствия в стране иностранных компаний. С 1 июля 2023 года в стране может быть введен акциз на сладкие напитки. Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин также поручил проработать вопрос о «запрете вейпов» для школьников.

Андрей Сапожников