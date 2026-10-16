Итан и Джоэл Коэны планируют снять вместе новый фильм
Братья Итан и Джоэл Коэны хотят вернуться к совместной творческой работе и снять новый фильм. Как они сообщили в интервью агентству AFP, «надо бы сделать это поскорее, а то мы стареем».
Режиссерский дуэт, неоднократно удостаивавшийся за свои работы премии «Оскар», наград Каннского, Венецианского и других кинофестивалей, не снимал фильмы с момента выхода в 2018 году «Баллады Бастера Скраггса». В последние годы Итан и Джоэл занимались своими собственными проектами, причем работали со своими женами. Джоэл выпустил драму «Трагедия Макбета» с Фрэнсис Макдорманд, а Итан снял комедию «Красотки в бегах» и готовит к выходу фильм «Дорогая, не надо» с Тpишей Кук.
В интервью братья опровергли слухи о случившейся между ними ссоре, которая помешала совместной работе. «На самом деле ничего подобного не было»,— заявил 71-летний Джоэл Коэн. По словам братьев, у них много материала, который они вместе написали в прошлые годы и над которым теперь можно поработать. «А еще разные другие штуки, по которым мы задумывали написать сценарии, но у нас так и не дошли руки»,— добавил Джоэл.
Братья не стали делиться подробностями того, каким может быть их следующий совместный проект. Как отметил Итан, это вряд ли будет фэнтези. «Какое-то странное культурное явление — мейнстримное кино сейчас снимается в основном в жанре фэнтези. И это печалит, потому что нас такие вещи никогда не привлекали»,— пояснил он. Не будут они, по его словам, снимать и телесериал. «Чтобы снять что-то успешное в таком роде, нужно хорошо в этом разбираться. А мы таким просто не занимаемся. Наши головы воспринимают истории иначе»,— сказал он.