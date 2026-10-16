Итан и Джоэл Коэны планируют снять вместе новый фильм

Братья не стали делиться подробностями того, каким может быть их следующий совместный проект. Как отметил Итан, это вряд ли будет фэнтези. «Какое-то странное культурное явление — мейнстримное кино сейчас снимается в основном в жанре фэнтези. И это печалит, потому что нас такие вещи никогда не привлекали»,— пояснил он. Не будут они, по его словам, снимать и телесериал. «Чтобы снять что-то успешное в таком роде, нужно хорошо в этом разбираться. А мы таким просто не занимаемся. Наши головы воспринимают истории иначе»,— сказал он.