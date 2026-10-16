Герасимов: в сентябре было сбито более 15 тыс. воздушных целей ВСУ
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об итогах отражения воздушных атак со стороны ВСУ в сентябре. По его словам, российские системы противовоздушной обороны уничтожили свыше 15 тыс. воздушных целей, что в среднем составляет около 500 воздушных целей в сутки.
Особенно масштабной стала атака в период с 19 на 20 сентября, совпавшая с проведением выборов в Государственную думу. В эти дни силы ПВО сбили 1 398 ударных беспилотных летательных аппаратов и восемь крылатых ракет, которые были задействованы противником с целью сорвать голосование и дестабилизировать ситуацию в регионах России.
Валерий Герасимов отметил, что, несмотря на рост масштабов беспилотных и ракетных атак со стороны ВСУ, российская ПВО эффективно их отражает, уничтожая более 98% запусков. Однако начальник Генштаба признал, что часть беспилотников все же достигает атакуемых объектов, что требует постоянного усиления и модернизации оборонных систем.
Президент Путин в ответ подчеркнул профессионализм боевых расчетов ПВО и заявил о необходимости дальнейшего совершенствования системы защиты как военных, так и гражданских объектов.