Герасимов: в сентябре было сбито более 15 тыс. воздушных целей ВСУ

Особенно масштабной стала атака в период с 19 на 20 сентября, совпавшая с проведением выборов в Государственную думу. В эти дни силы ПВО сбили 1 398 ударных беспилотных летательных аппаратов и восемь крылатых ракет, которые были задействованы противником с целью сорвать голосование и дестабилизировать ситуацию в регионах России.