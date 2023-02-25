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Коммерсантъ FM
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Казахстан поддержал план Китая по урегулированию российско-украинского конфликта

Министерство иностранных дел Казахстана приветствует мирный план Китая по политическому урегулированию «украинского кризиса». Астана считает безальтернативным мирное решение проблемы на основе международного права и принципов Устава ООН. Казахстан призвал стороны конфликта к диалогу.

Как говорится в сообщении ведомства, позиция Пекина «заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН». «Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации»,— говорится в сообщении МИД Казахстана.

Астана также поддержала ранее представленную Китаем концепцию инициативы глобальной безопасности. Казахстан считает, что у него и КНР схожие подходы к решению актуальных проблем современности.

Китай представил свой план по урегулированию военного конфликта в годовщину ввода войск РФ на Украину, 24 февраля. Он состоит из 12 пунктов. Среди прочего в плане указаны требования прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек поставок. Инициативу Пекина поддержал МИД РФ. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложения Китая являются не мирным планом, а высказыванием своих мыслей насчет конфликта. По мнению президента США Джо Байдена, китайский план выгоден только России.

О реакции на план Китая — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Леонид Уварчев

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