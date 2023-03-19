Рейтинг Макрона снизился до минимума с 2019 года на фоне пенсионной реформы

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает снижаться на фоне непопулярной пенсионной реформы. Об этом свидетельствуют данные опроса Французского института общественного мнения (Ifop), которые приводит Le Journal du Dimanche.

Опрос Ifop проводился с 9 по 16 марта. В опросе участвовали 1952 человека.

Согласно последним данным опроса, только 28% респондентов довольны работой французского президента. Это самый низкий уровень поддержки с 2019 года, когда во Франции протестовали участники движения «желтых жилетов». В феврале, по данным Ifop, господина Макрона поддерживали 32% респондентов, за месяц до этого — 34%.

В начале января власти Франции сообщили о намерении увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года. Это предложение вызвало масштабные протесты, которые до сих пор продолжаются.

16 марта премьер-министр Элизабет Борн официально объявила о повышении пенсионного возраста. Реформу приняли без одобрения в Национальной ассамблее, применив статью 49.3 конституции. В ответ в оппозиции не исключили вынесения вотума недоверия правительству. Согласно опросу Toluna Harris Interactive, 71% французов поддерживает вынесение вотума недоверия правительству Франции и его отставку.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон не идет на встречу».

Лусине Баласян