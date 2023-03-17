RTL: 71% французов хотели бы отставки правительства из-за принятия пенсионной реформы

Вынесение вотума недоверия правительству Франции и его отставку поддерживают 71% французов, сообщил RTL со ссылкой на опрос Toluna Harris Interactive. 65% французов считают, что протесты против пенсионной реформы должны продолжиться.

82% французов считают, что принятие пенсионной реформы в обход голосования в Национальном собрании было плохим решением. Действия правительства также не поддерживают 49% сторонников партии президента страны Эмманюэля Макрона «Возрождение».

Правительство Франции планирует постепенно повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. По данным социологов, против этого выступает 67% французов. Законопроект утвердили в Сенате Франции. Вчера, 16 марта, премьер-министр Элизабет Борн официально объявила о повышении пенсионного возраста. Реформу приняли без одобрения в Национальном собрании, применив статью 49.3 Конституции. В ответ в оппозиции не исключили вынесения вотума недоверия правительству.

Реформа также вызвала массовые многомесячные протесты и забастовки по всей Франции. Вчера после объявления о принятии реформы в стране также прошли массовые акции протеста. В Париже произошли стычки протестующих с полицией, митингующие также жгли костры и возводили баррикады. Le Figaro со ссылкой на МВД сообщала, что в ночь на 17 марта арестовали 120 протестующих.

О протестах и забастовках — в публикации «Ъ» «Пенсионную реформу заваливают отходами».

Олеся Павленко