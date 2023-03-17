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Коммерсантъ FM
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RTL: 71% французов хотели бы отставки правительства из-за принятия пенсионной реформы

Вынесение вотума недоверия правительству Франции и его отставку поддерживают 71% французов, сообщил RTL со ссылкой на опрос Toluna Harris Interactive. 65% французов считают, что протесты против пенсионной реформы должны продолжиться.

82% французов считают, что принятие пенсионной реформы в обход голосования в Национальном собрании было плохим решением. Действия правительства также не поддерживают 49% сторонников партии президента страны Эмманюэля Макрона «Возрождение».

Правительство Франции планирует постепенно повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. По данным социологов, против этого выступает 67% французов. Законопроект утвердили в Сенате Франции. Вчера, 16 марта, премьер-министр Элизабет Борн официально объявила о повышении пенсионного возраста. Реформу приняли без одобрения в Национальном собрании, применив статью 49.3 Конституции. В ответ в оппозиции не исключили вынесения вотума недоверия правительству.

Реформа также вызвала массовые многомесячные протесты и забастовки по всей Франции. Вчера после объявления о принятии реформы в стране также прошли массовые акции протеста. В Париже произошли стычки протестующих с полицией, митингующие также жгли костры и возводили баррикады. Le Figaro со ссылкой на МВД сообщала, что в ночь на 17 марта арестовали 120 протестующих.

О протестах и забастовках — в публикации «Ъ» «Пенсионную реформу заваливают отходами».

Олеся Павленко

Фотогалерея

Протесты во Франции

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16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов &lt;br>На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток &lt;br>На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л&#39;Орше

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения &lt;br>На фото: сотрудники полиции в Париже

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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16 марта на митинге против пенсионной реформы в Париже полиция арестовала около 120 человек. Центром протестов во французской столице стала площадь Согласия

Фото: Alain Jocard / AFP

В Париже демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн и отмены пенсионной реформы

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Парижане жгли костры и возводили баррикады

Фото: Lewis Joly / AP

«Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима», — заявила госпожа Борн 16 марта в ходе заседания Нацсобрания Франции. В во время выступления премьер-министра в нижней палате парламента оппозиционные депутаты начали петь национальный гимн и скандировать призывы к ее отставке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Демонстрация несогласных с пенсионной реформой в Байонне

Фото: Bob Edme / AP

К протестующим присоединились работники нефтеперерабатывающего завода в коммуне Донж

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В Нанте митингующие поджигали мусорные баки

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

В борьбе против пенсионной реформы парижские мусорщики объявили забастовку, из-за этого на улицах французской столицы скопился невывезенный мусор

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов  /  купить фото

11 марта во время демонстрации членов профсоюзов в Лионе полиция распылила слезоточивый газ

Фото: Laurent Cipriani / AP

Среди протестующих в Лионе — студенты и старшеклассники

Фото: Laurent Cipriani / AP

В ночь на 7 марта в разных городах Франции протестующие начали блокировать депо, трассы и вузы, были столкновения с полицией

Фото: Laurent Cipriani / AP

В некоторых случаях полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов
На фото: протестующий держит плакат с надписью: «Вы не можете решить социальные проблемы с помощью слезоточивого газа»

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Профсоюзы угрожают превратить забастовку в бессрочную. В разных городах планируется провести более 300 манифестаций. На улицы уже вышли более миллиона человек

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Приостановлена работа всех четырех терминалов по приему сжиженного природного газа. Три терминала компании Elengy прекратили работу на неделю, один объект компании Fluxys — на двое суток
На фото: горящая шина у нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфрвиль-л'Орше

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Как передает BFMTV со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT), заблокирована отправка топлива со всех НПЗ. Отмечается, что забастовки проходят на всех заводах

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Ведущие профсоюзы Франции, включая «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT) и «Французскую демократическую конфедерацию рабочих» (CFDT), призывают к максимально возможным по масштабу акциям, чтобы «поставить Францию на паузу»

Фото: Laurent Cipriani / AP

7 марта на работу не вышли транспортники, учителя, работники городского хозяйства. Общественный транспорт работает с перебоями, закрыты многие общественные учреждения
На фото: сотрудники полиции в Париже

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Согласно опросу Ifop, проведенному для еженедельника Le Journal du Dimanche, только 32% французов выступают за пенсионную реформу. Несмотря на это, только 34% считают, что забастовки и демонстрации приведут к ее отмене

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

Французские профсоюзы объявляют общенациональную забастовку уже в шестой раз с начала года

Фото: Laurent Cipriani / AP

В знак протеста прекратили работу десятки мусороперерабатывающих заводов Парижа

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Столкновения протестующих с полицией в Лионе

Фото: Laurent Cipriani / AP

Демонстранты с надписями «Освободите меня от работы» и «Узник работы» в Париже

Фото: Christophe Ena / AP

Горящий рекламный щит на улице Лиона

Фото: Laurent Cipriani / AP

Протестующие на демонстрации в Сен-Назере

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Демонстранты на улицах Парижа

Фото: Reuters / Sarah Meyssonnier

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