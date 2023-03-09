Эмманюэль Макрон не идет на встречу

Верхняя палата французского парламента проголосовала за увеличение пенсионного возраста до 64 лет. Сенату осталось обсудить еще 13 статей, но самая оспариваемая профсоюзами — 7-я — принята на вечернем заседании в среду. Забастовка и демонстрации 7 марта не смогли убедить сенаторов. Власти спешат провести реформу через парламент, профсоюзы спешат ее остановить. За их соревнованием следит корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во Франции продолжаются протесты против планов правительства повысить пенсионный возраст с 62-х до 64-х лет. Надпись на плакате гласит: «64 года, нет!»

Фото: Michel Euler / AP Во Франции продолжаются протесты против планов правительства повысить пенсионный возраст с 62-х до 64-х лет. Надпись на плакате гласит: «64 года, нет!»

Фото: Michel Euler / AP

В среду вечером сенаторы приняли ключевую 7-ю статью пенсионной реформы. Она предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 лет еще на 2 года. Мнение Сената при голосовании было совершенно определенным: за изменение подан 201 голос, против — только 115. Несмотря на такое соотношение сил, заседания в зале Люксембургского дворца проходили в долгих и яростных спорах. Левая часть депутатов, хоть и не столь сильная в Сенате, как в нижней палате — Национальной ассамблее, вовсю топила законопроект поправками и обвинениями. В результате правые депутаты потребовали от председателя Сената сократить время обсуждения и быстрее перейти к голосованию.

Забастовка и демонстрации 7 марта так и не смогли изменить настроение сенаторов.

Любопытно, что, отменив до этого специальные пенсионные режимы, Сенат вернулся к ним при редактировании 7-й статьи. Дело в том, что главное в законе не возраст по паспорту, а длительность работы, во время которой делались отчисления в пенсионные кассы. Борьба пошла за то, сколько удастся вырвать исключений из закона для студентов или спортсменов, учителей или пожарных. Одни получили льготы, только что упраздненные для других. Отчасти это говорило о том, что в отмену 7-й статьи полностью никто не верил.

Обсуждение продолжается, на повестке дня еще 13 статей, затем законопроект вернется в Национальную ассамблею. Обе палаты должны будут принять согласованный текст, причем у нижней палаты есть право окончательного решения. Нормальной считается ситуация, при которой законопроект «челночат» из Ассамблеи в Сенат и обратно. Разница, однако, в том, что правительство настроено поторопить обсуждение и принятие решения. Если кабинет не сможет убедить нижнюю палату поддержать согласованный Сенатом законопроект, он может прибегнуть к силовому варианту.

Пункт 3 статьи 49 французской конституции позволяет правительству утвердить закон и без одобрения депутатов.

Оно рискует в ответ подвергнуться вотуму недоверия, но кабинет Элизабет Борн уже проделал это несколько раз, избежав последствий. Хотя, конечно, новое использование статьи станет свидетельством слабости премьера. Президент же останется в стороне, к тому же в запасе у Эмманюэля Макрона, который держится за свою реформу, есть и роспуск парламента.

Профсоюзы, некоторые из которых еще продолжают начатую 7 марта забастовку, уже наметили два новых дня «мобилизации трудящихся». Первый, 11 марта, приурочен к окончанию дебатов и голосованию Сената, назначенному на 12 марта. Причем день, выбранный профсоюзами,— выходной, суббота. Это означает, что забастовка забастовкой, но борцы не хотят пожертвовать еще одним рабочим днем и его оплатой. Другая дата, 15 марта,— день рассмотрения проекта согласительной комиссией, составленной из семи депутатов и семи сенаторов, которая должна будет выработать компромисс между двумя палатами для принятия закона.

Совет профсоюзов уже потребовал встречи с Эмманюэлем Макроном. Но президент на этот призыв не ответил.

Представители Елисейского дворца заверили, что «двери исполнительной власти всегда оставались открытыми» для обсуждения пенсионной реформы. Однако о встрече, тем более срочной, разговора нет. У Эмманюэля Макрона нет иллюзий по поводу того, зачем профсоюзные лидеры хотят его видеть.

Чего они ждут от президента? По сути — капитуляции. «Необходимо объявить со ступенек Елисейского дворца: “Я отзываю эту реформу, я собираю всех за столом переговоров”»,— настаивает Катрин Перре, секретарь самого боевого из французских профсоюзов — профсоюза «Всеобщая конфедерация труда». Поэтому президенту выгоднее дождаться принятия закона. У профсоюзов останется вариант отменить закон на улицах. Но и у Макрона есть опыт борьбы с «желтыми жилетами», выступившими так ярко, но полинявшими всего за год.